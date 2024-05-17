В Китае представили меры для поддержки рынка недвижимости
Китай объявил об «исторических шагах» по стабилизации рынка недвижимости. Об этом пишет китайское издание The Paper со ссылкой на документы Народного банка Китая и Национального бюро статистики.
Народный банк Китая выпустил уведомление о корректировке минимального коэффициента первоначального взноса для ипотеки и политики процентных ставок для коммерческих сделок. Минимальный коэффициент первоначального взноса опустился до 15% для покупателей, которые впервые покупают жилье, и до 25% для покупателей вторичного жилья. До этого коэффициенты составляли 20% и 30% соответственно.
Издание отмечает, что в настоящее время рынок недвижимости в Китае переживает глубокие изменения. Оно ссылается на отчет Национального бюро статистики, в котором отмечается, что показатели инвестиций в недвижимость, а также продажа и финансирование снизились.
С января по апрель 2024 г. объем инвестиций в развитие недвижимости составил около 3,09 млрд юаней ($428 млн) – это на 9,8% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. При этом торговая площадь построенных коммерческих зданий составила более 292,5 млн кв. м. Это на 20,2% меньше, чем в прошлом году. С января по апрель средняя цена на жилье составила 9595 юаней ($1329) за 1 кв. м, что на 1,8% больше в месячном исчислении.
В апреле Bloomberg писал, что рост промышленного производства в Китае за март 2024 г. свидетельствует о восстановлении экономики страны в ситуации кризиса в сфере недвижимости и геополитической напряженности. Согласно данным национального бюро статистики Китая, официальный индекс деловой активности в производственном секторе КНР от NBS (China NBS Manufacturing PMI) вырос до 50,8 в марте 2024 г. с 49,1 месяцем ранее. Таким образом, текущий рост превысил прогнозы рынка в 49,9. Превышение показателем индекса PMI отметки в 50 баллов свидетельствует о росте экономики. Рост данного показателя стал первым для Китая за последние шесть месяцев.
В Китае уже несколько лет продолжается кризис недвижимости, который сопровождается подавленными настроениями потребителей, сокращением иностранных инвестиций и снижением доверия местных предприятий.