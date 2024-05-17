В Китае представили меры для поддержки рынка недвижимости

С января по апрель 2024 г. объем инвестиций в развитие недвижимости составил около 3,09 млрд юаней ($428 млн) – это на 9,8% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. При этом торговая площадь построенных коммерческих зданий составила более 292,5 млн кв. м. Это на 20,2% меньше, чем в прошлом году. С января по апрель средняя цена на жилье составила 9595 юаней ($1329) за 1 кв. м, что на 1,8% больше в месячном исчислении.