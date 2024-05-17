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В Китае представили меры для поддержки рынка недвижимости

Ведомости

Китай объявил об «исторических шагах» по стабилизации рынка недвижимости. Об этом пишет китайское издание The Paper со ссылкой на документы Народного банка Китая и Национального бюро статистики.

Народный банк Китая выпустил уведомление о корректировке минимального коэффициента первоначального взноса для ипотеки и политики процентных ставок для коммерческих сделок. Минимальный коэффициент первоначального взноса опустился до 15% для покупателей, которые впервые покупают жилье, и до 25% для покупателей вторичного жилья. До этого коэффициенты составляли 20% и 30% соответственно.

Издание отмечает, что в настоящее время рынок недвижимости в Китае переживает глубокие изменения. Оно ссылается на отчет Национального бюро статистики, в котором отмечается, что показатели инвестиций в недвижимость, а также продажа и финансирование снизились.

С января по апрель 2024 г. объем инвестиций в развитие недвижимости составил около 3,09 млрд юаней ($428 млн) – это на 9,8% меньше, чем в прошлом году за аналогичный период. При этом торговая площадь построенных коммерческих зданий составила более 292,5 млн кв. м. Это на 20,2% меньше, чем в прошлом году. С января по апрель средняя цена на жилье составила 9595 юаней ($1329) за 1 кв. м, что на 1,8% больше в месячном исчислении.

В апреле Bloomberg писал, что рост промышленного производства в Китае за март 2024 г. свидетельствует о восстановлении экономики страны в ситуации кризиса в сфере недвижимости и геополитической напряженности. Согласно данным национального бюро статистики Китая, официальный индекс деловой активности в производственном секторе КНР от NBS (China NBS Manufacturing PMI) вырос до 50,8 в марте 2024 г. с 49,1 месяцем ранее. Таким образом, текущий рост превысил прогнозы рынка в 49,9. Превышение показателем индекса PMI отметки в 50 баллов свидетельствует о росте экономики. Рост данного показателя стал первым для Китая за последние шесть месяцев.

В Китае уже несколько лет продолжается кризис недвижимости, который сопровождается подавленными настроениями потребителей, сокращением иностранных инвестиций и снижением доверия местных предприятий.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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