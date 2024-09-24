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Силуанов: социальная поддержка граждан является приоритетом бюджета РФ

Ведомости

Приоритетами бюджета России являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность, а также обеспечение нужд спецоперации и технологического лидерства. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.

Глава Минфина представил основные параметры федерального бюджета на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. «В целом на шестилетнем горизонте на мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 трлн руб. средств федерального бюджета. Это практически в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку», – сообщил он. Всего запланирована реализация 19 национальных проектов.

На мероприятия, направленные на достижение технологического лидерства, заложено финансирование объемом свыше 6 трлн руб., добавил Силуанов. С 2025 г. планируется выделить 180 млрд руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры и средства на программы льготной ипотеки.

Со следующего года также предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров, а на поддержку семей с детьми, маткапитал и программы жилищного обеспечения семей направят порядка 10 трлн руб. Для сферы здравоохранения планируется выделить 1 трлн руб., на создание инфраструктуры детсадов и строительство новых – 40 млрд руб. и 22 млрд руб. соответственно.

Всего на поддержку регионов планируется направлять более 3 трлн руб. ежегодно, а на реализацию нацпроектов – около 1 трлн руб. Субъектам продолжат предоставлять инфраструктурные кредиты, уточнили в правительстве. Согласно посланию президента России Владимира Путина, по бюджетным кредитам будет осуществляться списание двух третей задолженности регионов.

9 сентября Минфин сообщил, что, по предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 2,024 трлн руб., или 64,5% от плановых бюджетных назначений. Ведомство также привело показатели по каждому национальному проекту. Например, исполнение по «Демографии» составило 77,6%, по «Здравоохранению» – 69,1%, а по «Образованию» – 65,6%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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