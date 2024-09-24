Силуанов: социальная поддержка граждан является приоритетом бюджета РФ
Приоритетами бюджета России являются социальная поддержка граждан, финансовое обеспечение затрат на оборону и безопасность, а также обеспечение нужд спецоперации и технологического лидерства. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов.
Глава Минфина представил основные параметры федерального бюджета на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. «В целом на шестилетнем горизонте на мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 трлн руб. средств федерального бюджета. Это практически в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку», – сообщил он. Всего запланирована реализация 19 национальных проектов.
На мероприятия, направленные на достижение технологического лидерства, заложено финансирование объемом свыше 6 трлн руб., добавил Силуанов. С 2025 г. планируется выделить 180 млрд руб. на модернизацию коммунальной инфраструктуры и средства на программы льготной ипотеки.
Со следующего года также предусмотрено возобновление индексации пенсий работающих пенсионеров, а на поддержку семей с детьми, маткапитал и программы жилищного обеспечения семей направят порядка 10 трлн руб. Для сферы здравоохранения планируется выделить 1 трлн руб., на создание инфраструктуры детсадов и строительство новых – 40 млрд руб. и 22 млрд руб. соответственно.
Всего на поддержку регионов планируется направлять более 3 трлн руб. ежегодно, а на реализацию нацпроектов – около 1 трлн руб. Субъектам продолжат предоставлять инфраструктурные кредиты, уточнили в правительстве. Согласно посланию президента России Владимира Путина, по бюджетным кредитам будет осуществляться списание двух третей задолженности регионов.
9 сентября Минфин сообщил, что, по предварительным данным, исполнение расходов федерального бюджета на реализацию нацпроектов составило 2,024 трлн руб., или 64,5% от плановых бюджетных назначений. Ведомство также привело показатели по каждому национальному проекту. Например, исполнение по «Демографии» составило 77,6%, по «Здравоохранению» – 69,1%, а по «Образованию» – 65,6%.