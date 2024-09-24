Силуанов: социальная поддержка граждан является приоритетом бюджета РФ

Глава Минфина представил основные параметры федерального бюджета на 2025 г. и на плановый период 2026 и 2027 гг. «В целом на шестилетнем горизонте на мероприятия нацпроектов предусматривается более 40 трлн руб. средств федерального бюджета. Это практически в два раза больше, чем за предыдущую шестилетку», – сообщил он. Всего запланирована реализация 19 национальных проектов.