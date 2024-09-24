Минэк сообщил о замедлении роста инфляции
Согласно сообщению Минэка, после пика роста инфляции в июля 2024 г. началось снижение. В 2026 г. инфляция выйдет на целевой уровень, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на слова главы ведомства Максима Решетникова.
Также ведомство напомнило свой прогноз о росте ВВП в 2024 г. Так, Решетников заявил, что в текущем году он составит 3,9%. в период с 2024 по 2027 год он должен прибавить еще 13%. В рублевом выражении согласно прогнозу номинал ВВП в текущем году составит почти 196 трлн руб., а к 2027 г. – 250 трлн руб.
По словам Решетникова, до 30% роста ВВП обеспечат инвестиции, а по итогам текущего года их количество вырастет на 7,4%. По словам главы министерства, рост потребительского спроса обеспечит еще порядка 60% ВВП. Роста спроса произойдет на фоне увеличения зарплат, сохранения низкого уровня безработицы, индексации пенсий работающих пенсионеров, социальных выплат и расширения поддержки семей с детьми.
18 сентября Минэк в своем прогнозе отметил, что ожидает ожидает увеличения зарплат россиян более чем на треть за четыре года. В новом прогнозе Минэк значительно пересмотрел свои апрельские оценки. Весной ведомство ожидало среднемесячную заработную плату в 2024 г. на уровне 84 000 руб., в 2025 г. – 90 000 руб., а в 2026 г. – 97 039 руб. Прогноз на 2027 г. предполагал средние зарплаты на 15 893 руб. ниже – 103 403 руб.