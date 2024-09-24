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Минэк сообщил о замедлении роста инфляции

Ведомости

Согласно сообщению Минэка, после пика роста инфляции в июля 2024 г. началось снижение. В 2026 г. инфляция выйдет на целевой уровень, сообщает пресс-служба правительства со ссылкой на слова главы ведомства Максима Решетникова.

Также ведомство напомнило свой прогноз о росте ВВП в 2024 г. Так, Решетников заявил, что в текущем году он составит 3,9%. в период с 2024 по 2027 год он должен прибавить еще 13%. В рублевом выражении согласно прогнозу номинал ВВП в текущем году составит почти 196 трлн руб., а к 2027 г. – 250 трлн руб.

По словам Решетникова, до 30% роста ВВП обеспечат инвестиции, а по итогам текущего года их количество вырастет на 7,4%. По словам главы министерства, рост потребительского спроса обеспечит еще порядка 60% ВВП. Роста спроса произойдет на фоне увеличения зарплат, сохранения низкого уровня безработицы, индексации пенсий работающих пенсионеров, социальных выплат и расширения поддержки семей с детьми.

18 сентября Минэк в своем прогнозе отметил, что ожидает ожидает увеличения зарплат россиян более чем на треть за четыре года. В новом прогнозе Минэк значительно пересмотрел свои апрельские оценки. Весной ведомство ожидало среднемесячную заработную плату в 2024 г. на уровне 84 000 руб., в 2025 г. – 90 000 руб., а в 2026 г. – 97 039 руб. Прогноз на 2027 г. предполагал средние зарплаты на 15 893 руб. ниже – 103 403 руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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