Минэк сообщил о замедлении роста инфляции

Также ведомство напомнило свой прогноз о росте ВВП в 2024 г. Так, Решетников заявил, что в текущем году он составит 3,9%. в период с 2024 по 2027 год он должен прибавить еще 13%. В рублевом выражении согласно прогнозу номинал ВВП в текущем году составит почти 196 трлн руб., а к 2027 г. – 250 трлн руб.