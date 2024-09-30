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Минэк: почти треть прироста ВВП обеспечат инвестиции

Вклад потребительского спроса составит 60%
Ведомости

Правительство России внесло в Госдуму прогноз социально-экономического развития РФ в составе пакета законопроектов о федеральном бюджете на 2025-2027 гг. Согласно базовому варианту прогноза Минэкономразвития, рост ВВП России в 2025 г. составит 2,5%, в 2026 г. – 2,6%, в 2027 г. – 2,8%.

Почти треть прироста ВВП обеспечат инвестиции. Главным источником роста выступит частная предпринимательская инициатива и сохранение поддержки со стороны бюджетных источников. Также ожидается рост потребительского спроса, его вклад в ВВП составит 60%. Потребительский спрос будет удовлетворен за счет роста производства отечественных товаров и услуг в различных отраслях.

По мнению министра экономического развития РФ Максима Решетникова, прогноз реалистичен и позволяет сформировать устойчивый бюджет на ближайшие три года. Он учитывает расходы на реализацию послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию и новые национальные проекты.

30 сентября кабмин России внес в Госдуму проект федерального бюджета России на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Отмечается, что бюджет формировался исходя из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами и решения приоритетных задач, обозначенных президентом. Одной из них является адресная поддержка беременных женщин и семей с детьми – на 2025–2027 гг. предусмотрено более 4 трлн руб. на ежемесячные пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, свыше 1,7 трлн руб. – на предоставление маткапитала и т. д. Другим приоритетным направлением названа реализация национальных проектов. На финансирование 19 проектов предусмотрено в общей сумме более 18 трлн руб. в 2025-2027 гг., а в течение шести лет по линии федерального бюджета более 40 трлн руб. На финансовую поддержку регионов планируется ежегодно направлять по 3,3 трлн руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

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