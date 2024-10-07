Силуанов назвал укрепление обороны приоритетом при выделении средств
Ресурсы на укрепление обороноспособности страны выделяются в приоритетном порядке, заявил министр финансов России Антон Силуанов во время парламентских слушаний в Совете Федерации.
«Мы направляем ресурсы на эту задачу в первоочередном порядке. Это было и в 2022-2023 гг., и в текущем году», – сказал он, подчеркнув, что аналогичный подход сохранится в следующей трехлетке (цитата по ТАСС). Силуанов пояснил, что средства пойдут на закупку вооружения, военной техники, выплату довольствия военнослужащим и модернизацию оборонно-промышленного комплекса.
Из бюджета России около 13,5 трлн руб. выделят на национальную оборону в 2025 г., следует из соответствующего проекта. 30 сентября его на рассмотрение Госдумы внес кабмин. Из него также следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб.
В Минфине тогда же отмечали, что приоритетами подготовленного правительством РФ проекта бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, а также финансирование нацпроектов и укрепление технологического суверенитета. Проектом бюджета, в частности, «предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач специальной военной операции».