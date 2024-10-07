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Силуанов назвал укрепление обороны приоритетом при выделении средств

Ведомости

Ресурсы на укрепление обороноспособности страны выделяются в приоритетном порядке, заявил министр финансов России Антон Силуанов во время парламентских слушаний в Совете Федерации.

«Мы направляем ресурсы на эту задачу в первоочередном порядке. Это было и в 2022-2023 гг., и в текущем году», – сказал он, подчеркнув, что аналогичный подход сохранится в следующей трехлетке (цитата по ТАСС). Силуанов пояснил, что средства пойдут на закупку вооружения, военной техники, выплату довольствия военнослужащим и модернизацию оборонно-промышленного комплекса.

Из бюджета России около 13,5 трлн руб. выделят на национальную оборону в 2025 г., следует из соответствующего проекта. 30 сентября его на рассмотрение Госдумы внес кабмин. Из него также следует, что доходы бюджета за три следующих года составят 125,3 трлн руб.

В Минфине тогда же отмечали, что приоритетами подготовленного правительством РФ проекта бюджета на 2025 г. и плановый период 2026-2027 гг. являются выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение обороны и безопасности страны, а также финансирование нацпроектов и укрепление технологического суверенитета. Проектом бюджета, в частности, «предусматриваются значительные средства на укрепление обороноспособности страны для обеспечения задач специальной военной операции».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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