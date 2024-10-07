Силуанов назвал укрепление обороны приоритетом при выделении средств

«Мы направляем ресурсы на эту задачу в первоочередном порядке. Это было и в 2022-2023 гг., и в текущем году», – сказал он, подчеркнув, что аналогичный подход сохранится в следующей трехлетке (цитата по ТАСС). Силуанов пояснил, что средства пойдут на закупку вооружения, военной техники, выплату довольствия военнослужащим и модернизацию оборонно-промышленного комплекса.