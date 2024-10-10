Минэкономразвития доработало законопроект о регулировании маркетплейсов
Инициатива призвана отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки еды и др.), продавцами товаров и потребителями. У ФАС и других ведомств было более 40 замечаний к проекту, часть из них Минэк учел.
В частности, в документе теперь нет положения о регулировании крупных посреднических цифровых платформ, согласно которому к ним могли предъявлять дополнительные требования по сравнению с другими платформами. Также Минэк отказался от требований, чтобы во всех пунктах выдачи были примерочные. Кроме того, появилось положение, по которому платформы могут снижать цены на товары за счет средств продавца только после получения его согласия. За соблюдением регулирования будут следить ФАС, Роструд и Роспотребнадзор и др., следует из проекта с поправками.
Инициатива должна поступить в правительство до 1 октября, говорится в поручении вице-премьера Дмитрия Григоренко, которое также оказалось в распоряжении РБК.
По словам источника издания, Минэк «не учел большинство сутевых замечаний» к предыдущей редакции проекта. В частности, ведомство проигнорировало просьбу Минцифры вывести из-под регулирования социальные сети, сервисы обмена мгновенными сообщениями и аудиовизуальные сервисы.
Минэк представил законопроект «О платформенной экономике» в сентябре. В нем предлагается признать взаимоотношения, которые возникают между платформами и исполнителями заказов, гражданско-правовыми, а не трудовыми, писал «Коммерсантъ». 9 октября «Ведомости» сообщили, что Минтруд сформировал несколько системных замечаний к законопроекту Минэка.