Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Минэкономразвития доработало законопроект о регулировании маркетплейсов

Ведомости

Минэкономразвития доработало законопроект «О платформенной экономике в Российской Федерации» с учетом замечаний ФАС, Минцифры и других ведомств. Об этом сообщает РБК со ссылкой на проект.

Инициатива призвана отрегулировать отношения, возникающие между цифровыми платформами (маркетплейсы, агрегаторы такси, сервисы доставки еды и др.), продавцами товаров и потребителями. У ФАС и других ведомств было более 40 замечаний к проекту, часть из них Минэк учел.

В частности, в документе теперь нет положения о регулировании крупных посреднических цифровых платформ, согласно которому к ним могли предъявлять дополнительные требования по сравнению с другими платформами. Также Минэк отказался от требований, чтобы во всех пунктах выдачи были примерочные. Кроме того, появилось положение, по которому платформы могут снижать цены на товары за счет средств продавца только после получения его согласия. За соблюдением регулирования будут следить ФАС, Роструд и Роспотребнадзор и др., следует из проекта с поправками.

Инициатива должна поступить в правительство до 1 октября, говорится в поручении вице-премьера Дмитрия Григоренко, которое также оказалось в распоряжении РБК. 

По словам источника издания, Минэк «не учел большинство сутевых замечаний» к предыдущей редакции проекта. В частности, ведомство проигнорировало просьбу Минцифры вывести из-под регулирования социальные сети, сервисы обмена мгновенными сообщениями и аудиовизуальные сервисы.

Минэк представил законопроект «О платформенной экономике» в сентябре. В нем предлагается признать взаимоотношения, которые возникают между платформами и исполнителями заказов, гражданско-правовыми, а не трудовыми, писал «Коммерсантъ». 9 октября «Ведомости» сообщили, что Минтруд сформировал несколько системных замечаний к законопроекту Минэка.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных