Минэкономразвития доработало законопроект о регулировании маркетплейсов

В частности, в документе теперь нет положения о регулировании крупных посреднических цифровых платформ, согласно которому к ним могли предъявлять дополнительные требования по сравнению с другими платформами. Также Минэк отказался от требований, чтобы во всех пунктах выдачи были примерочные. Кроме того, появилось положение, по которому платформы могут снижать цены на товары за счет средств продавца только после получения его согласия. За соблюдением регулирования будут следить ФАС, Роструд и Роспотребнадзор и др., следует из проекта с поправками.