Минтруд предложил ограничить выполнение опасных работ самозанятыми

Также Минтруд считает, что некоторые права оператора (предоставление инструментов и материалов для выполнения работы, контроль рабочего времени и нагрузок, возможность проведения обучения), перечисленные в законопроекте, имеют признаки трудовых отношений, а не гражданско-правовых. Минтруд аргументирует это замечание несколькими актами – постановлением президиума Верховного суда и рекомендацией № 198 Международной организации труда, которые нашли отражение в ТК. В них сказано, что к трудовым отношениям относится «обеспечение работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей» (ст. 22, 163 ТК), фактический учет рабочего времени работодателем (ст. 91 ТК), запрет направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК).