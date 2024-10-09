Минтруд предложил ограничить выполнение опасных работ самозанятыми

Минтруд предложил ограничить выполнение опасных работ самозанятымиМинистерство представило замечания к законопроекту о платформенной экономике
Минтруд сформировал несколько системных замечаний к новому законопроекту Минэка о платформенной экономике, следует из письма замминистра Дмитрия Платыгина в Минэкономразвития (документ от 25 сентября есть у «Ведомостей»). Во-первых, министерство считает необходимым установить запрет на принятие заказов исполнителями на выполнение работ повышенной опасности или работ по определенным видам должностей (профессий), перечень которых установит правительство. Во-вторых, Минтруд предлагает скорректировать некоторые права и обязанности платформ – например, софинансировать добровольные программы страхования и вводить преференции для самозанятых. В-третьих, Минтруд предлагает исключить нормы, которые регулируют платформенную занятость, так как эти вопросы включены в другой профильный законопроект.
Минэкономразвития ведет работу с отраслевыми федеральными органами исполнительной власти, говорит представитель министерства. «Ведомости» направили запрос в Минтруд и представителям цифровых платформ.
Охрана труда
По оценке Минтруда, есть риски в привлечении партнера-исполнителя к выполнению работ повышенной опасности. Сейчас нормами Трудового кодекса (ТК) установлены принципы безопасности труда, которые работодатель обязан обеспечить (на самозанятых эти нормы не распространяются, поскольку их с платформой и ее клиентами связывают отношения гражданско-правового характера (ГПХ). – «Ведомости»). К ним относятся предупреждение и профилактика опасностей, а также минимизация повреждения здоровья работников. Минтруд ссылается на приказ «Об утверждении примерного положения о системе управления охраной труда», в котором перечислены работы повышенной опасности. К ним относятся, например, работы на высоте, в ограниченных пространствах, электросварочные и газосварочные работы и др.
Есть также отдельные требования по обучению работников, занятых на работах повышенной опасности, – они изложены в постановлении правительства № 2464. Кроме того, есть список профессий и должностей, к которым применяется требование о прохождении стажировки на рабочем месте, напоминает замминистра.
Для безопасного выполнения работ повышенной опасности законодательно сформирована нормативно-правовая база, которая призвана сформировать необходимые знания, умения и навыки, что позволяет превентивно купировать случаи травмирования и причинения вреда жизни и здоровью работников, резюмирует Платыгин.
Оправданно ввести повышенные нормы охраны труда для работ, сопряженных с риском для здоровья, – должны быть учтены все нормы безопасности, считает заместитель гендиректора ЦСР Екатерина Папченкова. В то же время неправильно было бы ущемлять конкретные отрасли – нужно посмотреть такие риски по всем сферам, где работают самозанятые, и решить вопрос системно, считает она. Например, самозанятый электрик – это распространенная практика и неправильно было бы ограничивать возможность его работы на ГПХ, рассуждает Папченкова.
В дискуссии о том, нужно ли допускать самозанятых к выполнению опасных работ, следует учитывать наличие у них квалификации, обращает внимание секретарь Федерации независимых профсоюзов России Олег Соколов. В целом же, по его словам, неучтенных нюансов настолько много, что проще свести отношения исполнителей и платформ к обязательству оформлять трудовые отношения, которые четко разделяют ответственность сторон и учитывают все риски. «Главная причина широкого распространения самозанятости кроется в стремлении минимизировать налоговые и страховые платежи, а ситуация на рынке труда тут ни при чем», – считает Соколов.
Социальные гарантии
Отдельный блок замечаний связан с социальными гарантиями. Минтруд предлагает предусмотреть право оператора цифровой платформы оплачивать полностью или частично расходы исполнителей на уплату страховых взносов по договорам страхования от несчастных случаев и болезней, добровольного медицинского и пенсионного страхования, следует из письма. Кроме того, министерство хочет включить в список обязанностей платформ предоставление преференций исполнителям, которые заключили договор о добровольном страховании. Также Минтруд предлагает обязать платформы информировать занятых о страховых программах и размещать соответствующие объявления на цифровых площадках по запросу страховщиков.
Эти вопросы власти планировали урегулировать в законопроекте о платформенной занятости, который третий год обсуждается на площадке Госдумы. В этом документе для операторов платформ нет обязанности по софинансированию программ страхования, но предлагается обязать их давать преференции для работников, которые делают добровольные отчисления. На обеспечении минимальных социальных гарантии для самозанятых ранее настаивали профсоюзы.
Права и обязанности платформ
Минтруд считает, что следует проработать условия систематичности и продолжительности взаимодействия исполнителя, цифровой платформы и заказчика для признания их отношений гражданско-правовыми. Министерство предлагает закрепить в качестве критерия привлечение самозанятых, которые применяют специальный налоговый режим (налог на профессиональный доход) и выполняют индивидуальные заказы.
В законопроекте Минэк предусмотрел ряд мер для борьбы с серой зоной, когда компании нанимают постоянных сотрудников под видом самозанятых, писали «Ведомости» 30 сентября. В частности, операторы платформ, через которые самозанятые находят заказы, должны будут ограничить систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика. Кроме того, площадки должны будут ограничить принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми ранее они состояли в трудовых отношениях.
Также Минтруд считает, что некоторые права оператора (предоставление инструментов и материалов для выполнения работы, контроль рабочего времени и нагрузок, возможность проведения обучения), перечисленные в законопроекте, имеют признаки трудовых отношений, а не гражданско-правовых. Минтруд аргументирует это замечание несколькими актами – постановлением президиума Верховного суда и рекомендацией № 198 Международной организации труда, которые нашли отражение в ТК. В них сказано, что к трудовым отношениям относится «обеспечение работников оборудованием, инструментами, технической документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей» (ст. 22, 163 ТК), фактический учет рабочего времени работодателем (ст. 91 ТК), запрет направления в служебные командировки, привлечения к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет (ст. 268 ТК).
Еще одно замечание касается трудового графика, который станет условием признания отношений трудовыми. Минтруд замечает, что это не соотносится с пунктом о том, что оператор платформы может предлагать на выбор варианты времени и места исполнения заказа.
Обоснованность замечаний
Согласно судебной практике, при определении трудовых отношений нужно оценивать совокупность критериев, говорит Папченкова. Таким образом, предоставление материалов для выполнения работы, контроль рабочего времени и нагрузок нельзя назвать обязательными признаками трудовых отношений. Основные критерии – это график, контроль и подчинение, считает Папченкова. Например, предоставление фирменной или спецодежды курьерам в холодное время года тоже может относиться к этому критерию, но тем не менее это гражданско-правовые отношения.
Замечания Минтруда о том, что необходимо проработать систематичность и продолжительность взаимодействия исполнителя, цифровой платформы и заказчика, оправданны, отмечает партнер и руководитель практики трудового и миграционного права «Меллинг, Войтишкин и партнеры» Георгий Мжаванадзе. Он напомнил, что в феврале ведомство утвердило перечень сведений, которые налоговая должна передавать комиссиям по противодействию нелегальной занятости: в числе прочего необходимо докладывать о работодателях, которые взаимодействуют более чем с 10 самозанятыми, среднемесячная выплата которым превышает 20 000 руб. и осуществляется больше трех месяцев подряд. «То есть для государственных органов систематичность взаимодействия сторон становится маркером, свидетельствующим о возможном наличии трудовых отношений», – объясняет юрист.
Замечание Минтруда о трудовом графике, по мнению Мжаванадзе, также уместно. Если оператор платформы сможет предлагать на выбор варианты времени и места исполнения заказа, то в таком случае он существенно ограничивает свободу деятельности исполнителя, подчиняя его определенному графику, а это, как указывает юрист, тоже критерий для признания отношений трудовыми.
Конкуренция законопроектов
Минтруд справедливо указал на то, что не все нормы соответствуют законопроекту и их место в других документах, отмечает вице-президент «Деловой России» Антон Данилов-Данильян, который принимал участие в обсуждении. Он отметил, что нормы следует точнее распределить между двумя законопроектами – «О платформенной экономике» и «О платформенной занятости», а нормы об опасных работах поместить в закон «О техническом регулировании». «Мы, бизнес, поддерживаем Минтруд в этом отношении. Не надо смешивать теплое с острым», – резюмировал Данилов-Данильян.
Действительно, существует риск конкуренции между двумя законопроектами – о платформенной занятости и платформенной экономике, считает Папченкова. По ее словам, для обеспечения единства правового регулирования корректно поместить нормы о работе исполнителей на платформах в отдельную главу общего закона. Важно не допустить противоречий и коллизий закона в разных нормативных правовых актах, добавляет Папченкова.
Данилов-Данильян напоминает, что нормы о соцгарантиях уже прописаны в законопроекте «О платформенной занятости». В тексте значится обязанность цифровых платформ предоставлять занятым списки страховых компаний. По словам Данилова-Данильяна, этот пункт – важный шаг, который позволит «чуть больше и чуть лучше» защитить платформенных занятых, чем сейчас.
Вопросы занятости должны быть изъяты из законопроекта Минэка и отражены в специально разработанном законопроекте о платформенной занятости, считает представитель Ассоциации цифровых платформ.