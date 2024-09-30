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/ Экономика

Минэк предложил ряд мер для борьбы с нелегальным наймом самозанятых

Сейчас проблема подмены трудовых отношений очень актуальна, говорят эксперты
Анастасия Бойко
Екатерина Кинякина
Яков Тимаков
Лиана Липанова
Больше всего вопросов по поводу подмены трудовых отношений самозанятостью возникает в сфере строительства и торговли/ Максим Стулов / Ведомости

Власти предусмотрели ряд мер для борьбы с серой зоной, когда компании нанимают постоянных сотрудников под видом самозанятых. Они изложены в новом законопроекте Минэкономразвития «О платформенной экономике» (есть у «Ведомостей»). Предполагается, что операторы платформ, через которые самозанятые находят заказы, должны будут ограничить систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика. Кроме того, площадки должны будут ограничить принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми ранее они состояли в трудовых отношениях. Это основные критерии, на основании которых отношения между платформой, заказчиком и исполнителем не признаются трудовыми. Правительство может отдельно установить, сколько времени и какое количество заказов может выполнить самозанятый для одного заказчика, следует из документа. Эти значения могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности.

Для реализации этих функций операторов платформ могут подключить к системе ФНС, сообщил «Ведомостям» источник, знакомый с обсуждением. Таким образом, они смогут проверять, состояли ли ранее самозанятый и заказчик в трудовых отношениях.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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