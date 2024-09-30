Минэк предложил ряд мер для борьбы с нелегальным наймом самозанятых

Власти предусмотрели ряд мер для борьбы с серой зоной, когда компании нанимают постоянных сотрудников под видом самозанятых. Они изложены в новом законопроекте Минэкономразвития «О платформенной экономике» (есть у «Ведомостей»). Предполагается, что операторы платформ, через которые самозанятые находят заказы, должны будут ограничить систематическое и продолжительное выполнение услуг партнером-исполнителем для одного заказчика. Кроме того, площадки должны будут ограничить принятие заказов для самозанятых от заказчиков, с которыми ранее они состояли в трудовых отношениях. Это основные критерии, на основании которых отношения между платформой, заказчиком и исполнителем не признаются трудовыми. Правительство может отдельно установить, сколько времени и какое количество заказов может выполнить самозанятый для одного заказчика, следует из документа. Эти значения могут варьироваться в зависимости от сферы деятельности.