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Bloomberg: Китай вводит налог на доходы от зарубежных инвестиций

Ведомости

Власти Китая намерены ввести налог на доходы от зарубежных инвестиций для сверхбогатых граждан, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.

Ряд состоятельных граждан КНР в последние месяцы были вызваны в налоговые органы страны для оценки потенциальных платежей, включая задолженностей прошлых лет. Этот шаг, как следует из материала, подчеркивает «растущую срочность в правительстве по расширению источников дохода» на фоне падения продаж земли под строительство.

«Он также соответствует кампании “общего процветания” [председателя КНР] Си Цзиньпина по созданию более равномерного распределения богатства во второй по величине экономике мира», – отмечается в тексте.

Сверхбогатым китайцам могут грозить налоговые сборы до 20% от инвестиционного дохода, отмечают собеседники агентства. Мера соответствует политической кампании Си, которая охватывает потребительский интернет, финансовый сектор и сектор недвижимости. На фоне ее проведения с 2018 г., как указывает Bloomberg со ссылкой на данные ООН, наблюдался всплеск эмиграции состоятельных граждан: с 2021 г. страну покинули более 1,2 млн человек.

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в отчете «Китайская Народная Республика: Отдельные вопросы» в феврале этого года отметили, что налоговая нагрузка на китайскую экономику значительно ниже, чем на страны G7 и G20, и КНР должна увеличить ее, чтобы справиться с внутренними проблемами. В МВФ предлагают снизить региональные социальные сборы, но повысить подоходный налог (НДФЛ), а также ввести налог на имущество.

В МВФ добавляют, что это поможет Китаю наладить свою систему социальной защиты, а также сбалансирует спрос на недвижимость (китайцы часто покупают квартиры не для проживания, а для вложения капитала) и позволит снижать субсидии на ее покупку.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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