Bloomberg: Китай вводит налог на доходы от зарубежных инвестиций
Власти Китая намерены ввести налог на доходы от зарубежных инвестиций для сверхбогатых граждан, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.
Ряд состоятельных граждан КНР в последние месяцы были вызваны в налоговые органы страны для оценки потенциальных платежей, включая задолженностей прошлых лет. Этот шаг, как следует из материала, подчеркивает «растущую срочность в правительстве по расширению источников дохода» на фоне падения продаж земли под строительство.
«Он также соответствует кампании “общего процветания” [председателя КНР] Си Цзиньпина по созданию более равномерного распределения богатства во второй по величине экономике мира», – отмечается в тексте.
Сверхбогатым китайцам могут грозить налоговые сборы до 20% от инвестиционного дохода, отмечают собеседники агентства. Мера соответствует политической кампании Си, которая охватывает потребительский интернет, финансовый сектор и сектор недвижимости. На фоне ее проведения с 2018 г., как указывает Bloomberg со ссылкой на данные ООН, наблюдался всплеск эмиграции состоятельных граждан: с 2021 г. страну покинули более 1,2 млн человек.
Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в отчете «Китайская Народная Республика: Отдельные вопросы» в феврале этого года отметили, что налоговая нагрузка на китайскую экономику значительно ниже, чем на страны G7 и G20, и КНР должна увеличить ее, чтобы справиться с внутренними проблемами. В МВФ предлагают снизить региональные социальные сборы, но повысить подоходный налог (НДФЛ), а также ввести налог на имущество.
В МВФ добавляют, что это поможет Китаю наладить свою систему социальной защиты, а также сбалансирует спрос на недвижимость (китайцы часто покупают квартиры не для проживания, а для вложения капитала) и позволит снижать субсидии на ее покупку.