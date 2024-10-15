Bloomberg: Китай вводит налог на доходы от зарубежных инвестиций

Эксперты Международного валютного фонда (МВФ) в отчете «Китайская Народная Республика: Отдельные вопросы» в феврале этого года отметили, что налоговая нагрузка на китайскую экономику значительно ниже, чем на страны G7 и G20, и КНР должна увеличить ее, чтобы справиться с внутренними проблемами. В МВФ предлагают снизить региональные социальные сборы, но повысить подоходный налог (НДФЛ), а также ввести налог на имущество.