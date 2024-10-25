Чебесков: Россия не собирается бороться с долларом

«Опять же, как и президент наш говорил, и министр финансов, у нас нет задачи бороться с долларом, мы с ним не боремся, мы делаем то, что подходит и соответствует нашим интересам, интересам нашей страны, и другие страны будут делать то же самое», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).