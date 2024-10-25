Чебесков: Россия не собирается бороться с долларом
Россия не будет бороться с долларом, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.
«Опять же, как и президент наш говорил, и министр финансов, у нас нет задачи бороться с долларом, мы с ним не боремся, мы делаем то, что подходит и соответствует нашим интересам, интересам нашей страны, и другие страны будут делать то же самое», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Чебесков сообщил, что в случае если американский доллар будет использоваться как «политическая дубинка», то со временем все меньше и меньше людей будут его использовать.
В начале сентября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024 заявил, что Россия не проводит политику «дедолларизации» и не отказывается от расчетов в долларах. Он добавил, что валюта отражает экономическую мощь державы. Чем больше у страны партнеров, тем востребованнее валюта той или иной страны. После Второй мировой войны США воспользовались ситуацией и сделали доллар мировой валютой, но сейчас, по его словам, ситуация меняется.
23 октября президент на саммите БРИКС сообщил, что использование доллара как оружия является ошибкой. Он вновь отметил, что Россия не отказывается и не борется с долларом. «Но если нам не дают с ним работать – что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит», – подчеркнул президент.