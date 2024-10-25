Газета
Телеграм
Подкаст
/ Экономика

Чебесков: Россия не собирается бороться с долларом

Ведомости

Россия не будет бороться с долларом, заявил заместитель министра финансов РФ Иван Чебесков на полях ежегодных встреч руководящих органов МВФ и Всемирного банка в Вашингтоне.

«Опять же, как и президент наш говорил, и министр финансов, у нас нет задачи бороться с долларом, мы с ним не боремся, мы делаем то, что подходит и соответствует нашим интересам, интересам нашей страны, и другие страны будут делать то же самое», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).

Чебесков сообщил, что в случае если американский доллар будет использоваться как «политическая дубинка», то со временем все меньше и меньше людей будут его использовать.

В начале сентября президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на пленарном заседании ВЭФ-2024 заявил, что Россия не проводит политику «дедолларизации» и не отказывается от расчетов в долларах. Он добавил, что валюта отражает экономическую мощь державы. Чем больше у страны партнеров, тем востребованнее валюта той или иной страны. После Второй мировой войны США воспользовались ситуацией и сделали доллар мировой валютой, но сейчас, по его словам, ситуация меняется.

23 октября президент на саммите БРИКС сообщил, что использование доллара как оружия является ошибкой. Он вновь отметил, что Россия не отказывается и не борется с долларом. «Но если нам не дают с ним работать – что же делать? Мы тогда вынуждены искать другие альтернативы, что и происходит», – подчеркнул президент.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных