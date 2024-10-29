Член парламента Франции Гиттон выступил против поставок сахара с Украины

По данным депутата, импорт сахара из Украины вырос с 20 000 до 400 000 т в 2022–2023 г. и до 700 000 т в 2023 г. Как указывается в письме, увеличение импорта привело к снижению цен на сахар в Европейском союзе (ЕС) на 30%, что наносит ущерб французским фермерам. В то время как качество украинской свеклы, по мнению Гиттона, значительно ниже стандартов ЕС.