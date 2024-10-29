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Член парламента Франции Гиттон выступил против поставок сахара с Украины

Ведомости

Увеличение поставок сахарной свеклы из Украины во Францию пагубно влияет на сельскохозяйственную отрасль Франции. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Жордан Гиттон в открытом письме министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар.

По данным депутата, импорт сахара из Украины вырос с 20 000 до 400 000 т в 2022–2023 г. и до 700 000 т в 2023 г. Как указывается в письме, увеличение импорта привело к снижению цен на сахар в Европейском союзе (ЕС) на 30%, что наносит ущерб французским фермерам. В то время как качество украинской свеклы, по мнению Гиттона, значительно ниже стандартов ЕС. 

«В сущности в Украине могут использоваться 29 активных веществ (фунгициды, инсектициды, гербициды), в то время как Европейском Союзе они запрещены», – подчеркивает французский политик.

Гиттон требует принять меры для защиты производителей свеклы во Франции и интересуется, будут ли предъявлены соответствующие требования качества к украинской свекле.

В июле Евросоюз вернул пошлины на импорт яиц и сахара с Украины после протестов европейских фермеров. Пошлины будут действовать до 5 июня 2025 г.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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