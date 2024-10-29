Член парламента Франции Гиттон выступил против поставок сахара с Украины
Увеличение поставок сахарной свеклы из Украины во Францию пагубно влияет на сельскохозяйственную отрасль Франции. Об этом заявил депутат Национального собрания Франции Жордан Гиттон в открытом письме министру сельского хозяйства и продовольственного суверенитета Франции Анни Женевар.
По данным депутата, импорт сахара из Украины вырос с 20 000 до 400 000 т в 2022–2023 г. и до 700 000 т в 2023 г. Как указывается в письме, увеличение импорта привело к снижению цен на сахар в Европейском союзе (ЕС) на 30%, что наносит ущерб французским фермерам. В то время как качество украинской свеклы, по мнению Гиттона, значительно ниже стандартов ЕС.
«В сущности в Украине могут использоваться 29 активных веществ (фунгициды, инсектициды, гербициды), в то время как Европейском Союзе они запрещены», – подчеркивает французский политик.
Гиттон требует принять меры для защиты производителей свеклы во Франции и интересуется, будут ли предъявлены соответствующие требования качества к украинской свекле.
В июле Евросоюз вернул пошлины на импорт яиц и сахара с Украины после протестов европейских фермеров. Пошлины будут действовать до 5 июня 2025 г.