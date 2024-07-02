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ЕС ввел пошлины на импорт яиц и сахара с Украины

Ведомости

Евросоюз вновь ввел пошлины на импорт яиц и сахара с Украины после протестов европейских фермеров. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.

Мера также касается птицы, овса, кукурузы, круп и меда. Пошлины будут действовать до 5 июня 2025 г.

Financial Times (FT) со ссылкой на источник писала, что размер пошлин составит 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и 30 центов за 1 кг яиц.

13 мая Евросоюз продлил на год приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские товары с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта некоторой сельскохозяйственной продукции. Отмечалось, что ограничения могут быть введены вновь, если импорт этих товаров превысит среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г.

Режим беспошлинной торговли был введен в отношении украинских товаров в рамках соглашения об ассоциации с июня 2022 г. Это является одной из мер политической и экономической поддержки Киева в условиях боевых действий.

Введение пошлины могло произойти на фоне протестов европейских фермеров, которые начались осенью 2023 г. В частности, в начале июня польские фермеры блокировали погранпереход «Рава-Русская – Гребенное» на границе с Украиной.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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