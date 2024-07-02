ЕС ввел пошлины на импорт яиц и сахара с Украины
Евросоюз вновь ввел пошлины на импорт яиц и сахара с Украины после протестов европейских фермеров. Документ опубликован в официальном журнале ЕС.
Мера также касается птицы, овса, кукурузы, круп и меда. Пошлины будут действовать до 5 июня 2025 г.
Financial Times (FT) со ссылкой на источник писала, что размер пошлин составит 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и 30 центов за 1 кг яиц.
13 мая Евросоюз продлил на год приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские товары с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта некоторой сельскохозяйственной продукции. Отмечалось, что ограничения могут быть введены вновь, если импорт этих товаров превысит среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г.
Режим беспошлинной торговли был введен в отношении украинских товаров в рамках соглашения об ассоциации с июня 2022 г. Это является одной из мер политической и экономической поддержки Киева в условиях боевых действий.
Введение пошлины могло произойти на фоне протестов европейских фермеров, которые начались осенью 2023 г. В частности, в начале июня польские фермеры блокировали погранпереход «Рава-Русская – Гребенное» на границе с Украиной.