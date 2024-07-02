ЕС ввел пошлины на импорт яиц и сахара с Украины

13 мая Евросоюз продлил на год приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские товары с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта некоторой сельскохозяйственной продукции. Отмечалось, что ограничения могут быть введены вновь, если импорт этих товаров превысит среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г.