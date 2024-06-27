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FT: Евросоюз восстановит импортные пошлины на продукцию Украины

Ведомости

Евросоюз (ЕС) 28 июня объявит о решении восстановить пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для успокоения протестующих фермеров. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.

Размер пошлин составит 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и 30 центов за 1 кг яиц. Пошлины будут действовать до июня 2025 г.

Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал изданию, что тарифы соответствуют действующему соглашению между страной и ЕС, но Киев продолжает вести переговоры с Брюсселем об улучшении условий и устранении двухсторонних ограничений.

В мае Евросоюз продлил на год приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские товары с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта некоторой сельскохозяйственной продукции.

Отмечалось, что тарифные квоты на яйца, птицу, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед могут быть введены вновь, если импорт этих товаров превысит среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г.

Режим беспошлинной торговли был введен в отношении украинских товаров в рамках соглашения об ассоциации с июня 2022 г. как одна из мер политической и экономической поддержки Киева в условиях российской военной операции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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