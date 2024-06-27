FT: Евросоюз восстановит импортные пошлины на продукцию Украины
Евросоюз (ЕС) 28 июня объявит о решении восстановить пошлины на импорт яиц и сахара с Украины для успокоения протестующих фермеров. Об этом сообщила газета Financial Times со ссылкой на источник.
Размер пошлин составит 419 евро за тонну белого сахара, 339 евро за тонну сахара-сырца и 30 центов за 1 кг яиц. Пошлины будут действовать до июня 2025 г.
Заместитель министра экономики Украины Тарас Качка рассказал изданию, что тарифы соответствуют действующему соглашению между страной и ЕС, но Киев продолжает вести переговоры с Брюсселем об улучшении условий и устранении двухсторонних ограничений.
В мае Евросоюз продлил на год приостановку действия импортных пошлин и квот на украинские товары с ограничениями в случае резкого увеличения экспорта некоторой сельскохозяйственной продукции.
Отмечалось, что тарифные квоты на яйца, птицу, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед могут быть введены вновь, если импорт этих товаров превысит среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г.
Режим беспошлинной торговли был введен в отношении украинских товаров в рамках соглашения об ассоциации с июня 2022 г. как одна из мер политической и экономической поддержки Киева в условиях российской военной операции.