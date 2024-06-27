FT: Евросоюз восстановит импортные пошлины на продукцию Украины

Отмечалось, что тарифные квоты на яйца, птицу, сахар, овес, кукурузу, крупы и мед могут быть введены вновь, если импорт этих товаров превысит среднее арифметическое количество импортированных продуктов с 1 июля 2021 г. по 31 декабря 2023 г.