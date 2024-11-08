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Товарооборот между РФ и Венесуэлой вырос на 70% за восемь месяцев

Ведомости

За последние восемь месяцев взаимный товарооборот между Россией и Венесуэлой вырос на 70% по сравнению с прошлым годом, а взаимный турпоток – почти на 40%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.

Встреча прошла под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и исполнительного вице-президента, вице-президента по экономике, министра народной власти по нефти республики Делси Родригес.

«Российско-венесуэльские отношения находятся сейчас на подъеме, что подтверждает высокая динамика двусторонних контактов и взаимная поддержка на международных площадках», – подчеркнул Чернышенко.

Он отметил, что Россия готова обеспечивать доступ к капиталу и компетенциям для развития ключевых секторов экономики Венесуэлы, в первую очередь нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности и агропромышленного комплекса.

Родригес также сообщила, что в Венесуэле созданы особые экономические зоны, где есть все условия для инвестирования и развития страны.

Стороны в ходе заседания подписали ряд соглашений, включая документы о сотрудничестве в области геологии и недропользования, нефтесервисных услуг и технологий.

В конце октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани. Российский лидер тогда говорил, что республика является одним из давних партнеров страны в Латинской Америке и в мире, а отношения стратегического партнерства между ними продолжают укрепляться. Отдельно Путин отметил важность развития взаимосвязей в финансовой и банковской областях, в частности расчетов в национальных валютах.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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