Товарооборот между РФ и Венесуэлой вырос на 70% за восемь месяцев
За последние восемь месяцев взаимный товарооборот между Россией и Венесуэлой вырос на 70% по сравнению с прошлым годом, а взаимный турпоток – почти на 40%. Об этом сообщается на сайте правительства РФ по итогам заседания межправительственной российско-венесуэльской комиссии высокого уровня.
Встреча прошла под председательством вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко и исполнительного вице-президента, вице-президента по экономике, министра народной власти по нефти республики Делси Родригес.
«Российско-венесуэльские отношения находятся сейчас на подъеме, что подтверждает высокая динамика двусторонних контактов и взаимная поддержка на международных площадках», – подчеркнул Чернышенко.
Он отметил, что Россия готова обеспечивать доступ к капиталу и компетенциям для развития ключевых секторов экономики Венесуэлы, в первую очередь нефтегазовой отрасли, горнодобывающей промышленности и агропромышленного комплекса.
Родригес также сообщила, что в Венесуэле созданы особые экономические зоны, где есть все условия для инвестирования и развития страны.
Стороны в ходе заседания подписали ряд соглашений, включая документы о сотрудничестве в области геологии и недропользования, нефтесервисных услуг и технологий.
В конце октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани. Российский лидер тогда говорил, что республика является одним из давних партнеров страны в Латинской Америке и в мире, а отношения стратегического партнерства между ними продолжают укрепляться. Отдельно Путин отметил важность развития взаимосвязей в финансовой и банковской областях, в частности расчетов в национальных валютах.