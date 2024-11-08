Товарооборот между РФ и Венесуэлой вырос на 70% за восемь месяцев

В конце октября президент РФ Владимир Путин провел встречу с главой Венесуэлы Николасом Мадуро на полях саммита БРИКС в Казани. Российский лидер тогда говорил, что республика является одним из давних партнеров страны в Латинской Америке и в мире, а отношения стратегического партнерства между ними продолжают укрепляться. Отдельно Путин отметил важность развития взаимосвязей в финансовой и банковской областях, в частности расчетов в национальных валютах.