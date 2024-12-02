Центробанк и Минюст ограничат взыскание долгов в обход суда

Авторы предлагают применять порядок взыскания долгов только при отсутствии возражений от налогоплательщика, то есть спора. При наличии возражений относительно сумм или процедуры взыскания налоговикам необходимо будет обращаться в суд. Взыскание во внесудебном порядке будет распространяться и на задолженность, начисленную на основании уведомлений ФНС или решения о привлечении к ответственности по тому же принципу.