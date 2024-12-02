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Центробанк и Минюст ограничат взыскание долгов в обход суда

Ведомости

Банк России, Министерство юстиции и Федеральная нотариальная палата (ФНП) намерены ограничить возможность банков и коллекторов взыскивать долги россиян в обход суда. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей ведомств.

Ведомства хотят ограничить взыскание долгов, которое производится с помощью исполнительной надписи нотариуса. Они готовят соответствующие изменения в законодательство. Представитель Центробанка сообщил изданию, что в августе президент Владимир Путин поручил регулятору и правительству обеспечить право клиентов на отказ от такого взаимодействия с кредиторами.

Банк России предлагает включить в индивидуальные договоры пункт о согласии или отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса. Кроме того, регулятор хочет обязать банки размещать информацию о сборе долгов таким способом, а также о праве заемщика не соглашаться на этот метод взыскания. Представитель ЦБ добавил, что, помимо названного, прорабатывается вопрос возможности отказа от взыскания просроченной задолженности с помощью надписи нотариуса в «период охлаждения».

В разговоре с РБК представители Минюста и ФНП подтвердили, что участвуют в обсуждении с Банком России по изменениям в законодательство.

В конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий новый порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц, не имеющих статуса предпринимателей. Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве».

Авторы предлагают применять порядок взыскания долгов только при отсутствии возражений от налогоплательщика, то есть спора. При наличии возражений относительно сумм или процедуры взыскания налоговикам необходимо будет обращаться в суд. Взыскание во внесудебном порядке будет распространяться и на задолженность, начисленную на основании уведомлений ФНС или решения о привлечении к ответственности по тому же принципу.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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