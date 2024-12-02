Центробанк и Минюст ограничат взыскание долгов в обход суда
Ведомства хотят ограничить взыскание долгов, которое производится с помощью исполнительной надписи нотариуса. Они готовят соответствующие изменения в законодательство. Представитель Центробанка сообщил изданию, что в августе президент Владимир Путин поручил регулятору и правительству обеспечить право клиентов на отказ от такого взаимодействия с кредиторами.
Банк России предлагает включить в индивидуальные договоры пункт о согласии или отказе заемщика от взыскания долга через исполнительную надпись нотариуса. Кроме того, регулятор хочет обязать банки размещать информацию о сборе долгов таким способом, а также о праве заемщика не соглашаться на этот метод взыскания. Представитель ЦБ добавил, что, помимо названного, прорабатывается вопрос возможности отказа от взыскания просроченной задолженности с помощью надписи нотариуса в «период охлаждения».
В разговоре с РБК представители Минюста и ФНП подтвердили, что участвуют в обсуждении с Банком России по изменениям в законодательство.
В конце ноября правительство внесло в Госдуму законопроект, предлагающий новый порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц, не имеющих статуса предпринимателей. Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве».
Авторы предлагают применять порядок взыскания долгов только при отсутствии возражений от налогоплательщика, то есть спора. При наличии возражений относительно сумм или процедуры взыскания налоговикам необходимо будет обращаться в суд. Взыскание во внесудебном порядке будет распространяться и на задолженность, начисленную на основании уведомлений ФНС или решения о привлечении к ответственности по тому же принципу.