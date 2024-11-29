В Госдуму внесен законопроект о внесудебном взыскании налогового долга с физлиц
Правительство России внесло в Госдуму законопроект, предлагающий новый порядок взыскания налоговых долгов с физических лиц, не имеющих статуса предпринимателей. Соответствующий документ опубликован на сайте системы обеспечения законодательной деятельности.
Законопроект вносит изменения в Налоговый кодекс РФ и закон «Об исполнительном производстве». В частности, авторы предлагают применять порядок взыскания долгов только при отсутствии возражений от налогоплательщика, то есть спора. При наличии возражений относительно сумм или процедуры взыскания налоговикам необходимо будет обращаться в суд. Взыскание во внесудебном порядке будет распространяться и на задолженность, начисленную на основании уведомлений ФНС или решения о привлечении к ответственности по тому же принципу.
Сейчас суды взыскивают неуплаченные гражданами налоги в приказном порядке, т. е. без вызова сторон и в сокращенные сроки. Согласно ст. 126 ГПК РФ, судебный приказ выносится в течение 10 дней со дня поступления заявления о его вынесении. При этом гражданин вправе отменить его, если представит в суд немотивированные возражения.
Поправки правительство одобрило еще 25 ноября. Как рассказывали эксперты «Ведомостям», действующий судебный порядок излишне громоздкий с точки зрения эффективности администрирования и «ничего не добавляет к защите прав налогоплательщиков», так как носит формальный характер.