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Доходность китайских ценных бумаг упала до минимума за 22 года

Ведомости

Доходность десятилетних китайских облигаций упала ниже 2%, что стало антирекордом впервые с апреля 2002 г., передает Financial Times (FT) со ссылкой на расчеты экспертов.

По данным издания, инвесторы рассчитывают на дальнейшее снижение процентных ставок, чтобы возродить вторую по величине экономику мира. Сейчас они подталкивают политиков КНР к смягчению денежно-кредитной политики.

Народный банк Китая в последние месяцы постоянно снижал ставки, чтобы увеличить процент кредитов, дав таким образом мощный толчок экономическому росту, отмечает издание. В сентябре он снизил норму обязательных резервов банков на 50 базисных пунктов – до среднего значения 6,6%, а базовую ставку семидневного обратного РЕПО – на 20 базисных пунктов до 1,5%. В следующем месяце произошло снижение годовой базовой ставки по кредитам на 25 базисных пунктов – до 3,1%.

Таким образом, китайская экономика изо всех сил стремится к преодолению многолетнего кризиса в секторе недвижимости и недопущению возможной дефляции. Еще одним поводом для беспокойства стало избрание республиканца Дональда Трампа на пост президента США, отмечают эксперты. Он обещал ввести более высокие пошлины на товары из КНР.

Тем временем юань упал до четырехмесячного минимума после того, как Трамп заявил, что введет 100%-ную пошлину для стран БРИКС, поддерживающих попытки «заменить могущественный доллар США». Курс китайской валюты снизился на 0,3% – до 7,27 юаня за доллар.

29 ноября «Ведомости» писали о падении долгосрочной доходности 30-летних государственных облигаций Китая ниже японской впервые на рынке. Падение доходности ценных бумаг с 4% в конце 2020 г. до 2,24% в настоящее время произошло, поскольку Пекин снижает процентные ставки, чтобы поддержать ослабевающую экономику, а китайские инвесторы вкладывают средства в активы-убежища. Тогда как долгосрочная доходность облигаций Японии выросла с 1% до 2,31%, поскольку Токио восстанавливает экономику после десятилетий дефляции.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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