Доходность китайских ценных бумаг упала до минимума за 22 года

29 ноября «Ведомости» писали о падении долгосрочной доходности 30-летних государственных облигаций Китая ниже японской впервые на рынке. Падение доходности ценных бумаг с 4% в конце 2020 г. до 2,24% в настоящее время произошло, поскольку Пекин снижает процентные ставки, чтобы поддержать ослабевающую экономику, а китайские инвесторы вкладывают средства в активы-убежища. Тогда как долгосрочная доходность облигаций Японии выросла с 1% до 2,31%, поскольку Токио восстанавливает экономику после десятилетий дефляции.