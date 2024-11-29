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FT: долгосрочная доходность гособлигаций Китая впервые упала ниже японских

Ведомости

Долгосрочная доходность облигаций Китая впервые упала ниже японской, поскольку инвесторы делают ставку на то, что китайская экономика «погрязнет в дефляции», сообщает Financial Times (FT) со ссылкой на данные рынка и мнение экспертов.

Рост цен на 30-летние государственные облигации Китая привел к снижению их доходности с 4% в конце 2020 г. до 2,24% в настоящее время. Это происходит из-за того, что Пекин снижает процентные ставки, чтобы поддержать ослабевающую экономику, а китайские инвесторы вкладывают средства в активы-убежища. Долгосрочная доходность облигаций Японии, которая в течение многих лет держалась ниже 1%, выросла до 2,31%, поскольку Токио восстанавливает экономику после десятилетий дефляции, вызванной рыночным «пузырем» в сфере недвижимости в 1990-х гг.

Пересечение доходностей гособлигаций произошло на фоне попыток китайских властей поддержать доходность. Но некоторые инвесторы полагают, что дефляция слишком укоренилась в китайской экономике, чтобы ее можно было легко исправить с помощью фискальной и денежно-кредитной политики, а это значит, что доходность может упасть еще ниже.

22 ноября FT писала, что иностранные инвесторы сбрасывают китайские государственные облигации второй месяц подряд. Как рассказывали рыночные эксперты, большая волатильность цен на облигации, вызванная вмешательством центрального банка в августе и активным выпуском бумаг министерством финансов, сделали облигации менее привлекательными для иностранных инвесторов. Долгосрочный спрос со стороны иностранных инвесторов на китайские государственные облигации «может оставаться относительно слабым» в результате ослабления юаня, вызванного усилением позиций доллара, и потенциального повышения тарифов со стороны США.

8 ноября китайские власти сообщили о новых мерах поддержки китайской экономики. Был одобрен пакет мер на сумму 10 трлн юаней ($1,4 трлн). Министр финансов КНР Лань Фоань заявил, что лимит долга в 6 трлн юаней (примерно $838 млрд) будет предоставлен в течение трех лет, чтобы помочь региональным правительствам погасить их так называемый «скрытый долг». В частности, такой вид долга, как правило, приходится на рискованные платформы финансирования муниципалитетов, которые поддерживаются городами или провинциями.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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