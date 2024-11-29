FT: долгосрочная доходность гособлигаций Китая впервые упала ниже японских

Рост цен на 30-летние государственные облигации Китая привел к снижению их доходности с 4% в конце 2020 г. до 2,24% в настоящее время. Это происходит из-за того, что Пекин снижает процентные ставки, чтобы поддержать ослабевающую экономику, а китайские инвесторы вкладывают средства в активы-убежища. Долгосрочная доходность облигаций Японии, которая в течение многих лет держалась ниже 1%, выросла до 2,31%, поскольку Токио восстанавливает экономику после десятилетий дефляции, вызванной рыночным «пузырем» в сфере недвижимости в 1990-х гг.