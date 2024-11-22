FT: инвесторы распродают китайские государственные облигации второй месяц подряд
Иностранные инвесторы сбрасывают китайские государственные облигации второй месяц подряд. Меры поддержки экономики со стороны властей сделали актив менее привлекательным, сообщает Finanical Times (FT) со ссылкой на торговые данные.
Как считают эксперты, большая волатильность цен на облигации, вызванная вмешательством центрального банка в августе и активным выпуском бумаг министерством финансов, сделали облигации менее привлекательными для иностранных инвесторов. Долгосрочный спрос со стороны иностранных инвесторов на китайские государственные облигации «может оставаться относительно слабым» в результате ослабления юаня, вызванного усилением позиций доллара, и потенциального повышения тарифов со стороны США. Инвесторы могут переключиться на более доходную нишу в лице китайских акций, однако она несет больше рисков, заключают эксперты.
8 ноября китайские власти сообщили о новых мерах поддержки китайской экономики. Был одобрен пакет мер на сумму 10 трлн юаней ($1,4 трлн). Министр финансов КНР Лань Фоань заявил, что лимит долга в 6 трлн юаней (примерно $838 млрд) будет предоставлен в течение трех лет, чтобы помочь региональным правительствам погасить их так называемый «скрытый долг». В частности, такой вид долга, как правило, приходится на рискованные платформы финансирования муниципалитетов, которые поддерживаются городами или провинциями.
Как отмечала FT, пакет мер поддержки также был направлен на стабилизацию экономики на фоне грядущей напряженности с США при избранном президенте от республиканцев Дональде Трампе, который обещал повысить торговые пошлины. По информации The Washington Post (WP), пошлины могут быть увеличены до 60%. Но китайское чиновники не объявили о дополнительных мерах по прямой стимуляции внутреннего спроса, что потенциально разочаровало рынки, которые надеялись, что пакет мер также поможет потребителям. Большинство индексов китайских бирж отреагировали падением до 1%.