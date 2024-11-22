FT: инвесторы распродают китайские государственные облигации второй месяц подряд

Как отмечала FT, пакет мер поддержки также был направлен на стабилизацию экономики на фоне грядущей напряженности с США при избранном президенте от республиканцев Дональде Трампе, который обещал повысить торговые пошлины. По информации The Washington Post (WP), пошлины могут быть увеличены до 60%. Но китайское чиновники не объявили о дополнительных мерах по прямой стимуляции внутреннего спроса, что потенциально разочаровало рынки, которые надеялись, что пакет мер также поможет потребителям. Большинство индексов китайских бирж отреагировали падением до 1%.