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Bloomberg: с начала года рубль взлетел на 15% относительно доллара

Ведомости

С начала 2025 г. рубль вырос на 15% по отношению к доллару, чем показал лучший результат среди всех национальных валют, сообщает Bloomberg.

По информации агентства, интерес к российским активам в мире вырос после начала переговоров между Россией и США в феврале 2025 г.

12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций двух стран без участия глав государств. На них стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.

27 февраля в турецком Стамбуле состоялись еще одни переговоры делегаций. Они прошли в закрытом от прессы режиме и были посвящены проблемам работы посольств. Встреча длилась шесть с половиной часов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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