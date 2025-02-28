Bloomberg: с начала года рубль взлетел на 15% относительно доллара
С начала 2025 г. рубль вырос на 15% по отношению к доллару, чем показал лучший результат среди всех национальных валют, сообщает Bloomberg.
По информации агентства, интерес к российским активам в мире вырос после начала переговоров между Россией и США в феврале 2025 г.
12 февраля президент РФ Владимир Путин провел продолжительный телефонный разговор с президентом США Дональдом Трампом. Лидеры обсудили перезапуск российско-американских отношений и договорились о личной встрече. 18 февраля в саудовском Эр-Рияде состоялись переговоры делегаций двух стран без участия глав государств. На них стороны условились создавать условия для возобновления сотрудничества в полном объеме, а также назначить представителей от Москвы и Вашингтона для работы в переговорной группе по Украине.
27 февраля в турецком Стамбуле состоялись еще одни переговоры делегаций. Они прошли в закрытом от прессы режиме и были посвящены проблемам работы посольств. Встреча длилась шесть с половиной часов.