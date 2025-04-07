Евросоюз с 15 апреля начнет вводить контрмеры против пошлин США

Евросоюз с 15 апреля начнет вводить контрмеры против пошлин СШАСписок будет направлен странам объединения 7 апреля
Евросоюз (ЕС) собирается ввести контрмеры против пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович, передает Reuters.
Шефчович уточнил, что список и размеры пошлин будут сообщены странам объединения 7 апреля, а голосование по их введению состоится 9 апреля. Планируется, что окончательный список будет одобрен 15 апреля, в этот же день первый набор ответных мер вступит в силу.
6 апреля Reuters писало, что в ближайшие дни страны ЕС одобрят первый пакет контрмер в отношении американского импорта на сумму $28 млрд. Еврокомиссия предложит, в том числе, ввести пошлины на мясо, вино, древесину, одежду, жевательную резинку, пылесосы и туалетную бумагу.
Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о 20%-ных пошлинах на импорт товаров из ЕС. Всего он анонсировал введение тарифов против 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки.