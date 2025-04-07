Евросоюз с 15 апреля начнет вводить контрмеры против пошлин США

Шефчович уточнил, что список и размеры пошлин будут сообщены странам объединения 7 апреля, а голосование по их введению состоится 9 апреля. Планируется, что окончательный список будет одобрен 15 апреля, в этот же день первый набор ответных мер вступит в силу.