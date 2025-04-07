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Евросоюз с 15 апреля начнет вводить контрмеры против пошлин США

Список будет направлен странам объединения 7 апреля
Ведомости

Евросоюз (ЕС) собирается ввести контрмеры против пошлин США поэтапно 15 апреля и 15 мая. Об этом заявил на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС по торговле еврокомиссар Марош Шефчович, передает Reuters.

Шефчович уточнил, что список и размеры пошлин будут сообщены странам объединения 7 апреля, а голосование по их введению состоится 9 апреля. Планируется, что окончательный список будет одобрен 15 апреля, в этот же день первый набор ответных мер вступит в силу.

6 апреля Reuters писало, что в ближайшие дни страны ЕС одобрят первый пакет контрмер в отношении американского импорта на сумму $28 млрд. Еврокомиссия предложит, в том числе, ввести пошлины на мясо, вино, древесину, одежду, жевательную резинку, пылесосы и туалетную бумагу.

Президент США Дональд Трамп 2 апреля объявил о 20%-ных пошлинах на импорт товаров из ЕС. Всего он анонсировал введение тарифов против 183 стран и территорий. С 5 апреля вводится базовый тариф в 10% на весь импорт, а с 9 апреля – индивидуальные повышенные ставки.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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