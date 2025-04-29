Орешкин: БРИКС становится ключевой силой мировой экономики
Страны БРИКС, работающие на принципах консенсуса, становятся ключевой силой мировой экономики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин во второй день открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в Национальном центре «Россия».
«Разные страны высказывают разные инициативы по разным направлениям. Главное, что эти инициативы реализуются во благо всех участников объединения и всего мира», – прокомментировал Орешкин работу БРИКС.
В октябре 2024 г. издание в Bloomberg сообщили, что рост мировой экономики в ближайшие годы будет обеспечиваться за счет экономик стран – членов БРИКС. Наибольший вклад в глобальный рост экономики в течение следующих пяти лет будет вносить Китай – его ожидаемая доля в 21,7% «больше, чем у всех стран G7 вместе взятых». Далее следует Индия. Аналитики ожидают, что до 2029 г. страна прибавит почти 15% в доле мировой экономики. Доля России будет равняться 2,1%, Бразилии – 2%.
6 января Индонезия стала десятым полноправным участником объединения БРИКС. В МИД Бразилии пояснили, что кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров стран сообщества еще на саммите в 2023 г. в ЮАР. Индонезия – первая страна в составе БРИКС из Юго-Восточной Азии, при этом самая крупная в нем по населению (более 280 млн) и экономике, которая показывает рост последние два года на уровне 5%.