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Орешкин: БРИКС становится ключевой силой мировой экономики

Ведомости

Страны БРИКС, работающие на принципах консенсуса, становятся ключевой силой мировой экономики, заявил заместитель руководителя администрации президента РФ Максим Орешкин во второй день открытого диалога «Будущее мира: новая платформа глобального роста» в Национальном центре «Россия».

«Разные страны высказывают разные инициативы по разным направлениям. Главное, что эти инициативы реализуются во благо всех участников объединения и всего мира», – прокомментировал Орешкин работу БРИКС.

В октябре 2024 г. издание в Bloomberg сообщили, что рост мировой экономики в ближайшие годы будет обеспечиваться за счет экономик стран – членов БРИКС. Наибольший вклад в глобальный рост экономики в течение следующих пяти лет будет вносить Китай – его ожидаемая доля в 21,7% «больше, чем у всех стран G7 вместе взятых». Далее следует Индия. Аналитики ожидают, что до 2029 г. страна прибавит почти 15% в доле мировой экономики. Доля России будет равняться 2,1%, Бразилии – 2%.

6 января Индонезия стала десятым полноправным участником объединения БРИКС. В МИД Бразилии пояснили, что кандидатура Индонезии получила одобрение лидеров стран сообщества еще на саммите в 2023 г. в ЮАР. Индонезия – первая страна в составе БРИКС из Юго-Восточной Азии, при этом самая крупная в нем по населению (более 280 млн) и экономике, которая показывает рост последние два года на уровне 5%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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