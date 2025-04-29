Орешкин: БРИКС становится ключевой силой мировой экономики

В октябре 2024 г. издание в Bloomberg сообщили, что рост мировой экономики в ближайшие годы будет обеспечиваться за счет экономик стран – членов БРИКС. Наибольший вклад в глобальный рост экономики в течение следующих пяти лет будет вносить Китай – его ожидаемая доля в 21,7% «больше, чем у всех стран G7 вместе взятых». Далее следует Индия. Аналитики ожидают, что до 2029 г. страна прибавит почти 15% в доле мировой экономики. Доля России будет равняться 2,1%, Бразилии – 2%.