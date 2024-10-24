МВФ: рост мировой экономики будет больше полагаться на страны БРИКС

США находятся на третьем месте с ожидаемой долей в 11,6%, Германия – 1,7%, Япония – 1,7%, Великобритания – 1,4%, Франция – 1,4%. «Ожидается, что две самые маленькие экономики из "Большой семерки", Канада и Италия, внесут менее 1% каждая в рост мирового ВВП за пятилетний период – это меньше, чем у гораздо более бедных стран с большей численностью населения, таких как Бангладеш, Египет или Филиппины», – говорится в тексте.