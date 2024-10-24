МВФ: рост мировой экономики будет больше полагаться на страны БРИКС
Рост мировой экономики в ближайшие годы будет обеспечиваться за счет экономик стран – членов БРИКС, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ). Ожидаемый вклад в экономику стран G7, в свою очередь, был пересмотрен в сторону понижения.
Наибольший вклад в глобальный рост экономики в течение следующих пяти лет будет вносить Китай – его ожидаемая доля в 21,7% «больше, чем у всех стран G7 вместе взятых», говорится в материале. Далее следует Индия. Аналитики ожидают, что до 2029 г. страна прибавит почти 15% в доле мировой экономики. Доля России будет равняться 2,1%, Бразилии – 2%.
США находятся на третьем месте с ожидаемой долей в 11,6%, Германия – 1,7%, Япония – 1,7%, Великобритания – 1,4%, Франция – 1,4%. «Ожидается, что две самые маленькие экономики из "Большой семерки", Канада и Италия, внесут менее 1% каждая в рост мирового ВВП за пятилетний период – это меньше, чем у гораздо более бедных стран с большей численностью населения, таких как Бангладеш, Египет или Филиппины», – говорится в тексте.
В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит объединения. По итогам мероприятий страны подписали декларацию «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В Казанской декларации говорится о приверженности сторон дальнейшему углублению сотрудничества в рамках расширившегося БРИКС по трем основным направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.
Государства БРИКС, в том числе, договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. 18 октября президент России на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что государства – участники объединения рассматривают возможность создания новой финансовой системы. Он уточнил, что речь идет о создании аналога SWIFT.