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МВФ: рост мировой экономики будет больше полагаться на страны БРИКС

Ведомости

Рост мировой экономики в ближайшие годы будет обеспечиваться за счет экономик стран – членов БРИКС, пишет Bloomberg со ссылкой на данные Международного валютного фонда (МВФ). Ожидаемый вклад в экономику стран G7, в свою очередь, был пересмотрен в сторону понижения.

Наибольший вклад в глобальный рост экономики в течение следующих пяти лет будет вносить Китай – его ожидаемая доля в 21,7% «больше, чем у всех стран G7 вместе взятых», говорится в материале. Далее следует Индия. Аналитики ожидают, что до 2029 г. страна прибавит почти 15% в доле мировой экономики. Доля России будет равняться 2,1%, Бразилии – 2%.

США находятся на третьем месте с ожидаемой долей в 11,6%, Германия – 1,7%, Япония – 1,7%, Великобритания – 1,4%, Франция – 1,4%. «Ожидается, что две самые маленькие экономики из "Большой семерки", Канада и Италия, внесут менее 1% каждая в рост мирового ВВП за пятилетний период – это меньше, чем у гораздо более бедных стран с большей численностью населения, таких как Бангладеш, Египет или Филиппины», – говорится в тексте.

В БРИКС входят Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка, ОАЭ, Иран, Египет и Эфиопия. С 22 по 24 октября в Казани проходит саммит объединения. По итогам мероприятий страны подписали декларацию «Укрепление многосторонности для справедливого глобального развития и безопасности». В Казанской декларации говорится о приверженности сторон дальнейшему углублению сотрудничества в рамках расширившегося БРИКС по трем основным направлениям – политика и безопасность, экономика и финансы, культурные и гуманитарные связи.

Государства БРИКС, в том числе, договорились изучить возможность создания независимой трансграничной расчетно-депозитарной инфраструктуры BRICS Clear. 18 октября президент России на встрече с представителями СМИ стран БРИКС заявил, что государства – участники объединения рассматривают возможность создания новой финансовой системы. Он уточнил, что речь идет о создании аналога SWIFT.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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