Костин предложил пари на решение Центробанка по ключевой ставке
«Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции», – заявил Костин.
По его словам, инфляционные ожидания высоковаты, однако регулятор анализирует данные более глубоко и у него «массивы больше».
30 мая Пьянов сообщил журналистам, что ожидает сохранения ключевой ставки Банка России 6 июня. Он считает, что регулятор оставит ставку на уровне 21% на фоне отсутствия на рынке труда позитивных охлаждающих эффектов, угрозы санкций и ранее объявленных двузначных индексаций, в частности, тарифов по ЖКХ.
Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков (15 из 24) ожидает, что Центробанк на заседании совета директоров 6 июня сохранит ключевую ставку на уровне 21% пятый раз подряд. Еще девять экспертов полагают, что Банк России все же снизит ставку. Из них четыре экономиста ждут ее уменьшения сразу на 200 базисных пункта до 19%, еще три – до 20%. Один аналитик допускает снижение ставки до диапазона 19–20%, еще один ожидает от регулятора менее решительного сокращения – до 20,5%.
На прошлом заседании 25 апреля Центробанк сохранил ставку на уровне 21% в четвертый раз. Это решение совпало с консенсус-прогнозом «Ведомостей».