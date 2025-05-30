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Костин предложил пари на решение Центробанка по ключевой ставке

Ведомости

Глава ВТБ Андрей Костин предложил пари на 10 щелчков после прогноза первого заместителя председателя финансовой организации Дмитрия Пьянова о сохранении Центральным банком ключевой ставки на следующем заседании. Об этом сообщает РБК.

«Готов поспорить, что ставка ЦБ будет снижена. Мы видим признаки плавного охлаждения экономики, замедления инфляции», – заявил Костин.

По его словам, инфляционные ожидания высоковаты, однако регулятор анализирует данные более глубоко и у него «массивы больше».

30 мая Пьянов сообщил журналистам, что ожидает сохранения ключевой ставки Банка России 6 июня. Он считает, что регулятор оставит ставку на уровне 21% на фоне отсутствия на рынке труда позитивных охлаждающих эффектов, угрозы санкций и ранее объявленных двузначных индексаций, в частности, тарифов по ЖКХ.

Большинство опрошенных «Ведомостями» аналитиков (15 из 24) ожидает, что Центробанк на заседании совета директоров 6 июня сохранит ключевую ставку на уровне 21% пятый раз подряд. Еще девять экспертов полагают, что Банк России все же снизит ставку. Из них четыре экономиста ждут ее уменьшения сразу на 200 базисных пункта до 19%, еще три – до 20%. Один аналитик допускает снижение ставки до диапазона 19–20%, еще один ожидает от регулятора менее решительного сокращения – до 20,5%.

На прошлом заседании 25 апреля Центробанк сохранил ставку на уровне 21% в четвертый раз. Это решение совпало с консенсус-прогнозом «Ведомостей». 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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