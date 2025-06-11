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Делегации США и Китая согласовали план по торговой сделке

Ведомости

США и Китай завершили переговоры, по итогам которых был согласован план по достижению торговой сделки, теперь он должен быть одобрен президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Bloomberg.

Переговоры делегаций прошли в Лондоне и длились 20 часов. Как сообщил журналистам министр торговли США Говард Латник, стороны разработали структуру для реализации женевского консенсуса, который в прошлом месяце снизил торговые тарифы.

«Сначала нам нужно было избавиться от негатива. Теперь мы можем двигаться вперед, чтобы попытаться вести позитивную торговлю, наращивать торговлю», – сказал он.

До этого министр рассказал, что Пекин обещает ускорить поставки редкоземельных металлов, имеющих решающее значение для американских автомобильных и оборонных компаний, а Вашингтон – ослабит некоторые из своих мер экспортного контроля товаров из КНР.

12 мая США и Китай договорились о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Пекин снизит тарифы на американские товары со 125 до 10%, Вашингтон на китайские – со 145 до 30%. Уточнялось, что после этого стороны создадут механизм для обсуждения экономических и торговых отношений.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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