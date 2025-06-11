Делегации США и Китая согласовали план по торговой сделке

12 мая США и Китай договорились о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Пекин снизит тарифы на американские товары со 125 до 10%, Вашингтон на китайские – со 145 до 30%. Уточнялось, что после этого стороны создадут механизм для обсуждения экономических и торговых отношений.