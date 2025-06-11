Делегации США и Китая согласовали план по торговой сделке
США и Китай завершили переговоры, по итогам которых был согласован план по достижению торговой сделки, теперь он должен быть одобрен президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом пишет Bloomberg.
Переговоры делегаций прошли в Лондоне и длились 20 часов. Как сообщил журналистам министр торговли США Говард Латник, стороны разработали структуру для реализации женевского консенсуса, который в прошлом месяце снизил торговые тарифы.
«Сначала нам нужно было избавиться от негатива. Теперь мы можем двигаться вперед, чтобы попытаться вести позитивную торговлю, наращивать торговлю», – сказал он.
До этого министр рассказал, что Пекин обещает ускорить поставки редкоземельных металлов, имеющих решающее значение для американских автомобильных и оборонных компаний, а Вашингтон – ослабит некоторые из своих мер экспортного контроля товаров из КНР.
12 мая США и Китай договорились о снижении взаимных пошлин сроком на 90 дней. Пекин снизит тарифы на американские товары со 125 до 10%, Вашингтон на китайские – со 145 до 30%. Уточнялось, что после этого стороны создадут механизм для обсуждения экономических и торговых отношений.