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Новак: экономика готова к снижению ключевой ставки ЦБ

Ведомости

Вице-премьер Александр Новак заявил, что текущие индикаторы свидетельствуют о необходимости снижения ключевой ставки Центробанка и отказа от политики охлаждения. Об этом он сообщил на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума.

По его словам, нужно уже переходить от управляемого охлаждения к, наоборот, нагреву экономики.

«Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать», – сказал Новак.

ЦБ впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку 6 июня – с 21 до 20% годовых. В регуляторе пояснили, что экономика возвращается к сбалансированному росту. Тем не менее, жесткая политика сохранится на длительный срок: ее задача – удержать инфляцию вблизи 4% к 2026 г.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФе 19 июня, также подчеркнула, что ставка будет снижаться по мере замедления инфляции. При этом, по ее словам, доходность вкладов пока останется привлекательной.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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