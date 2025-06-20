Новак: экономика готова к снижению ключевой ставки ЦБ

ЦБ впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку 6 июня – с 21 до 20% годовых. В регуляторе пояснили, что экономика возвращается к сбалансированному росту. Тем не менее, жесткая политика сохранится на длительный срок: ее задача – удержать инфляцию вблизи 4% к 2026 г.