Новак: экономика готова к снижению ключевой ставки ЦБ
Вице-премьер Александр Новак заявил, что текущие индикаторы свидетельствуют о необходимости снижения ключевой ставки Центробанка и отказа от политики охлаждения. Об этом он сообщил на деловом завтраке Сбербанка в рамках Петербургского международного экономического форума.
По его словам, нужно уже переходить от управляемого охлаждения к, наоборот, нагреву экономики.
«Для этого нужно не пропустить тот момент, когда это нужно сделать», – сказал Новак.
ЦБ впервые с 2022 г. снизил ключевую ставку 6 июня – с 21 до 20% годовых. В регуляторе пояснили, что экономика возвращается к сбалансированному росту. Тем не менее, жесткая политика сохранится на длительный срок: ее задача – удержать инфляцию вблизи 4% к 2026 г.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на ПМЭФе 19 июня, также подчеркнула, что ставка будет снижаться по мере замедления инфляции. При этом, по ее словам, доходность вкладов пока останется привлекательной.