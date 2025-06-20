Путин поручил создать стратегию развития креативной экономики
Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики. Об этом он заявил на пленарной сессии ПМЭФа.
Глава государства сообщил, что в 2025 г. вступил в силу федеральный закон о правовой основе для продвижения креативных индустрий. До конца текущего года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого сегмента экономики.
«Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счет», – сказал он.
Согласно концепции развития творческих индустрий, до 2030 г. доля креативных индустрий в ВВП России должна достичь 6%. «Ведомости» в феврале писали, что абсолютные лидеры по доле креативных индустрий в экономике в региональном разрезе – Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Республика Саха-Якутия, Санкт-Петербург.
В Москве вклад творческих отраслей в ВВП за два года вырос на 35%. Как говорил депутат Госдумы и автор федерального закона о креативной экономике Денис Кравченко, другие регионы отстают и задача властей – выровнять ситуацию, чтобы остальные субъекты подтянулись к лидерам.