Путин поручил создать стратегию развития креативной экономики

В Москве вклад творческих отраслей в ВВП за два года вырос на 35%. Как говорил депутат Госдумы и автор федерального закона о креативной экономике Денис Кравченко, другие регионы отстают и задача властей – выровнять ситуацию, чтобы остальные субъекты подтянулись к лидерам.