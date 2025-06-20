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Путин поручил создать стратегию развития креативной экономики

Ведомости

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству и регионам подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики. Об этом он заявил на пленарной сессии ПМЭФа.

Глава государства сообщил, что в 2025 г. вступил в силу федеральный закон о правовой основе для продвижения креативных индустрий. До конца текущего года 70 регионов начнут внедрять стандарты развития этого сегмента экономики.

«Чтобы сделать такую работу более основательной, системной, прошу правительство вместе с субъектами подготовить долгосрочную стратегию развития креативной экономики, а также подумать о запуске федерального проекта на этот счет», – сказал он.

Согласно концепции развития творческих индустрий, до 2030 г. доля креативных индустрий в ВВП России должна достичь 6%. «Ведомости» в феврале писали, что абсолютные лидеры по доле креативных индустрий в экономике в региональном разрезе – Москва, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская область, Республика Саха-Якутия, Санкт-Петербург. 

В Москве вклад творческих отраслей в ВВП за два года вырос на 35%. Как говорил депутат Госдумы и автор федерального закона о креативной экономике Денис Кравченко, другие регионы отстают и задача властей – выровнять ситуацию, чтобы остальные субъекты подтянулись к лидерам.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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