Креативный подход к новой экономике России

Для любого государства поддержка творческого сектора − это не благотворительность, а инвестиция. Креативные индустрии обладают огромным экономическим потенциалом, способны стать фактором развития всей экономики и одним из элементов «мягкой силы» в глобальном пространстве – инструментом коммуникации и донесения национальных ценностей. Такой поистине уникальный сектор не мог остаться без внимания и поддержки государства в условиях курса на построение технологического суверенитета страны. В послании Федеральному собранию президента России креативная экономика обозначена среди приоритетов. В числе одной из национальных целей развития − рост доли креативных индустрий в национальной экономике и ВВП.