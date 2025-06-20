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Креативный подход к новой экономике России

Регионы остро нуждаются в экспертной поддержке для развития креативных индустрий
Денис Кравченко , первый зампредседателя комитета Госдумы по экономической политике («Единая Россия»)

Для любого государства поддержка творческого сектора − это не благотворительность, а инвестиция. Креативные индустрии обладают огромным экономическим потенциалом, способны стать фактором развития всей экономики и одним из элементов «мягкой силы» в глобальном пространстве – инструментом коммуникации и донесения национальных ценностей. Такой поистине уникальный сектор не мог остаться без внимания и поддержки государства в условиях курса на построение технологического суверенитета страны. В послании Федеральному собранию президента России креативная экономика обозначена среди приоритетов. В числе одной из национальных целей развития − рост доли креативных индустрий в национальной экономике и ВВП.

Среди ключевых задач – формирование добавленной стоимости и развитие интеллектуальной собственности. Благодаря этому российская продукция может лучше конкурировать за внимание потребителя, в том числе на зарубежных рынках. В частности, это позволяет снизить зависимость экономики и федерального бюджета от экспорта углеводородов, а диверсификация экономики способствует повышению устойчивости от санкционного воздействия.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

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Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

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