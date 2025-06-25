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Годовая инфляция в России замедлилась до 9,48%

Ведомости

Годовая инфляция в России продолжила замедляться, опустившись до 9,48% на неделе с 17 по 23 июня 2025 г., следует из обзора текущей экономической ситуации, подготовленного Минэкономразвития. Неделей ранее показатель составлял 9,59%.

По данным Росстата, инфляция за указанный период составила 0,04%. Рост цен на продовольственные товары оставался умеренным и достиг 0,06%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,3%, тогда как на остальные продукты отмечен рост на 0,09%.

В категории непродовольственных товаров зафиксировано снижение цен на 0,02%. В секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен замедлились до 0,04%.

До этого сообщалось, что инфляция в России за неделю с 10 по 16 июня также составила 0,04%, увеличившись на 0,01 процентного пункта по сравнению с предыдущей неделей.

19 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подтвердила намерение регулятора добиться снижения инфляции до целевого уровня в 4%. По ее словам, прогноз Центробанка основывается на тщательных расчетах и решимости достичь поставленной цели.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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