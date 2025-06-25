Годовая инфляция в России замедлилась до 9,48%
Годовая инфляция в России продолжила замедляться, опустившись до 9,48% на неделе с 17 по 23 июня 2025 г., следует из обзора текущей экономической ситуации, подготовленного Минэкономразвития. Неделей ранее показатель составлял 9,59%.
По данным Росстата, инфляция за указанный период составила 0,04%. Рост цен на продовольственные товары оставался умеренным и достиг 0,06%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,3%, тогда как на остальные продукты отмечен рост на 0,09%.
В категории непродовольственных товаров зафиксировано снижение цен на 0,02%. В секторе наблюдаемых услуг темпы роста цен замедлились до 0,04%.
До этого сообщалось, что инфляция в России за неделю с 10 по 16 июня также составила 0,04%, увеличившись на 0,01 процентного пункта по сравнению с предыдущей неделей.
19 июня председатель Банка России Эльвира Набиуллина на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) подтвердила намерение регулятора добиться снижения инфляции до целевого уровня в 4%. По ее словам, прогноз Центробанка основывается на тщательных расчетах и решимости достичь поставленной цели.