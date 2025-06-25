Годовая инфляция в России замедлилась до 9,48%

По данным Росстата, инфляция за указанный период составила 0,04%. Рост цен на продовольственные товары оставался умеренным и достиг 0,06%. При этом цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,3%, тогда как на остальные продукты отмечен рост на 0,09%.