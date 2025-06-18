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Недельная инфляция в России составила 0,04%

Ведомости

Инфляция в России за неделю с 10 по 16 июня 2025 г. составила 0,04%, увеличившись на 0,01% в сравнении с показателем за предыдущую неделю (с 3 по 9 июня), следует из данных Росстата. В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 9,59% (на 16 июня).

За неделю рост цен на макаронные изделия и вермишель составил 0,5%, куриное мясо подорожало на 0,4%, полукопченые колбасы, твердые, полутвердые и мягкие сыры, мясные и овощные консервы для детского питания – на 0,3%. Увеличение в 0,2% показала стоимость свинины, мороженой рыбы, пшеничного хлеба, печенья, сметаны и черного чая. Среди категорий продовольственных товаров, подорожавших на 0,1%, – говядина, вареные колбасы, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания и др.

При этом снижение цены зафиксировано на такие продукты, как белокочанная капуста (-4,5%), помидоры (-1,7%), картофель и бананы (-0,7%), репчатый лук (-0,6%), а также куриные яйца (-1,8%), баранина (-0,6%), сосиски, сардельки, сливочное масло и сахарный песок (-0,3%).

Цены на пеленки для новорожденных и туалетное мыло увеличились на 0,5%, рост цен на хозяйственное мыло и стиральные порошки составил 0,3% и 0,2% соответственно. Сухие корма для домашних животных, туалетная бумага и спички подорожали на 0,1%. Такой же рост показали цены на автомобильный бензин. Однако было зафиксировано снижение по категориям: телевизоры (-1,1%), электропылесосы и смартфоны (-0,7%), мужские носки (-0,6%), детские джинсы (-0,4%), кроссовки для взрослых (-0,3%), спортивные костюмы и детские кроссовки, шампуни (-0,2%).

6 июня Банк России подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г. Так в регуляторе прокомментировали решение о снижении ключевой ставки с 21 до 20%.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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