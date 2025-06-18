Недельная инфляция в России составила 0,04%
Инфляция в России за неделю с 10 по 16 июня 2025 г. составила 0,04%, увеличившись на 0,01% в сравнении с показателем за предыдущую неделю (с 3 по 9 июня), следует из данных Росстата. В годовом выражении индекс потребительских цен вырос на 9,59% (на 16 июня).
За неделю рост цен на макаронные изделия и вермишель составил 0,5%, куриное мясо подорожало на 0,4%, полукопченые колбасы, твердые, полутвердые и мягкие сыры, мясные и овощные консервы для детского питания – на 0,3%. Увеличение в 0,2% показала стоимость свинины, мороженой рыбы, пшеничного хлеба, печенья, сметаны и черного чая. Среди категорий продовольственных товаров, подорожавших на 0,1%, – говядина, вареные колбасы, пастеризованное молоко, сухие молочные смеси для детского питания и др.
При этом снижение цены зафиксировано на такие продукты, как белокочанная капуста (-4,5%), помидоры (-1,7%), картофель и бананы (-0,7%), репчатый лук (-0,6%), а также куриные яйца (-1,8%), баранина (-0,6%), сосиски, сардельки, сливочное масло и сахарный песок (-0,3%).
Цены на пеленки для новорожденных и туалетное мыло увеличились на 0,5%, рост цен на хозяйственное мыло и стиральные порошки составил 0,3% и 0,2% соответственно. Сухие корма для домашних животных, туалетная бумага и спички подорожали на 0,1%. Такой же рост показали цены на автомобильный бензин. Однако было зафиксировано снижение по категориям: телевизоры (-1,1%), электропылесосы и смартфоны (-0,7%), мужские носки (-0,6%), детские джинсы (-0,4%), кроссовки для взрослых (-0,3%), спортивные костюмы и детские кроссовки, шампуни (-0,2%).
6 июня Банк России подчеркнул, что жесткая денежно-кредитная политика сохранится на длительный период для достижения целевого уровня инфляции в 4% к 2026 г. Так в регуляторе прокомментировали решение о снижении ключевой ставки с 21 до 20%.