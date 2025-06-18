Недельная инфляция в России составила 0,04%

Цены на пеленки для новорожденных и туалетное мыло увеличились на 0,5%, рост цен на хозяйственное мыло и стиральные порошки составил 0,3% и 0,2% соответственно. Сухие корма для домашних животных, туалетная бумага и спички подорожали на 0,1%. Такой же рост показали цены на автомобильный бензин. Однако было зафиксировано снижение по категориям: телевизоры (-1,1%), электропылесосы и смартфоны (-0,7%), мужские носки (-0,6%), детские джинсы (-0,4%), кроссовки для взрослых (-0,3%), спортивные костюмы и детские кроссовки, шампуни (-0,2%).