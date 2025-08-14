Правительство может продлить запрет экспорта бензина на сентябрь

С 1 марта по 31 августа в России действуют ограничения на экспорт бензина. Запрет не распространялся на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов. Новак допустил полный запрет на экспорт бензина из России в августе – сентябре, если ситуация того потребует.