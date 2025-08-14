Правительство может продлить запрет экспорта бензина на сентябрь
Кабмин принял решение продлить запрет экспорта бензина для производителей на сентябрь. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на три источника, знакомые с решениями, принятыми на совещании вице-премьера РФ Александра Новака с нефтяниками.
Собеседник агентства добавил, что среди решений была также принята рекомендация сдерживать рост цен на топливо как в опте, так и в розничном сегменте.
28 июля кабмин распространил действующие до 31 августа экспортные ограничения на бензин на всех производителей нефтепродуктов. Решение принято для стабилизации цен на топливо внутри страны в период сезонного роста спроса и активной аграрной кампании, пояснили в правительстве.
С 1 марта по 31 августа в России действуют ограничения на экспорт бензина. Запрет не распространялся на поставки, осуществляемые производителями нефтепродуктов. Новак допустил полный запрет на экспорт бензина из России в августе – сентябре, если ситуация того потребует.
24 июля ТАСС со ссылкой на источники писал, что ведомства готовят решение о запрете на экспорт бензина для производителей с 1 августа.