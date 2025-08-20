Газета
Мантуров: Россия и Индия нацелены на освоение Севморпути

Ведомости

Москва и Нью-Дели намерены совместно осваивать Северный морской путь (СМП) и коридор Север – Юг. Об этом объявил первый вице-премьер РФ Денис Мантуров на заседании российско-индийской межправкомиссии.

«Расширение торгово-экономических связей также увязано с формированием надежных логистических маршрутов и с созданием новых контейнерных сервисов. В этой связи нацелены на совместное освоение Северного морского пути и коридора Север – Юг», – сказал он (цитата по ТАСС).

Российская сторона также готова делиться опытом в области космической деятельности. В том числе в пилотируемой космонавтике, ракетном двигателестроении и сегменте спутниковой навигации.

«Наши страны обладают уникальными компетенциями в области информационной безопасности, искусственного интеллекта и технологий "умного города". По многим из этих направлений уже налажен практический диалог, который необходимо развивать», – добавил первый вице-премьер.

Также Мантуров рассказал, что Россия продолжает поставлять в Индию нефть и нефтепродукты.

В июле 2024 г. премьер-министр Индии Нарендра Моди посетил Москву, где встретился с российским президентом Владимиром Путиным. По итогам переговоров они подписали совместное заявление о сотрудничестве.

Согласно документу, стороны уделили внимание развитию перспективных производственно-сбытовых цепочек на евразийском пространстве. Речь идет, в частности, о развитии морского коридора Владивосток – Ченнаи и международного транспортного коридора Север – Юг (МТК), а также для развития потенциала Северного морского пути.

