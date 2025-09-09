Эксперты прогнозируют рост цен в конце этого года или начале следующего

Компании предпочитают жертвовать маржей и таким образом борются за долю рынка, но это равновесие непродолжительное и через какое-то время начнется перенос возросших издержек в конечные цены, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, это может произойти в IV квартале или начале следующего года.