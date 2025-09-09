Эксперты прогнозируют рост цен в конце этого года или начале следующего
В России в конце этого года или начале следующего из-за низкого спроса могут вырасти цены, прогнозируют опрошенные «Ведомостями» эксперты. Этот процесс будет неравномерен на разных рынках.
По словам директора Института народнохозяйственного прогнозирования РАН Александра Широва, ослабление спроса произошло из-за жесткой денежно-кредитной политики и сберегательной модели поведения россиян в период высоких ставок. Однако высокая ключевая ставка в большей степени повлияла не на спрос, а на предложение, динамика которого пострадала, уверен эксперт.
Компании предпочитают жертвовать маржей и таким образом борются за долю рынка, но это равновесие непродолжительное и через какое-то время начнется перенос возросших издержек в конечные цены, считает главный экономист Альфа-банка Наталия Орлова. По ее словам, это может произойти в IV квартале или начале следующего года.
Орлова отметила, что для переноса издержек в цены компаниям нужен триггер. Им может стать рост цен на бензин, который затрагивает всех, резюмирует она.
Большинство опросов в июле – августе указывает на замедление внешнего и внутреннего спроса, заявил Банк России в докладе «О чем говорят тренды» за сентябрь. ЦБ отмечает, что потребительская активность продолжает увеличиваться сдержанным темпом, а сберегательная остается высокой. Граждане чаще направляют прирост доходов в сбережения, чем в потребление, а розничный кредитный портфель не растет, отмечает регулятор.