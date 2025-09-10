В течение недели со 2 по 8 сентября годовая инфляция в России замедлилась до 8,1% по сравнению с 8,28% неделей ранее. В августе на потребительском рынке наблюдалось снижение цен на 0,40%. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.