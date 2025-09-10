Годовая инфляция в России замедлилась до 8,1%
В течение недели со 2 по 8 сентября годовая инфляция в России замедлилась до 8,1% по сравнению с 8,28% неделей ранее. В августе на потребительском рынке наблюдалось снижение цен на 0,40%. Об этом говорится в сообщении Минэкономразвития.
С 2 по 8 сентября инфляция составила 0,10%. В сегменте продовольственных товаров наблюдались умеренные темпы роста цен (0,06%). В сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен в течение недели составили 0,21%. В сегменте наблюдаемых услуг за указанный период темпы роста цен были умеренные (0,06%).
В августе в сегменте продовольственных товаров снижение цен ускорилось до 0,91%. На плодоовощную продукцию за указанный период темпы снижения цен увеличились до 10,02%. На продукты питания за исключением овощей и фруктов темпы роста цен составили 0,34%.
В сегменте непродовольственных товаров в августе цены изменились на 0,42%. За исключением подакцизной продукции темпы роста цен на непродовольственные товары составили 0,19%. В августе темпы роста цен на бензин составили 1,8%, на дизельное топливо – 0,2%.
В секторе услуг цены снизились на 0,62%. Темпы роста цен на бытовые услуги практически сохранились на уровне предыдущего месяца (0,6%).
На полях Восточного экономического форума глава Сбербанка Герман Греф заявил, что экономика во II квартале перешла в «техническую стагнацию». Президент Владимир Путин на пленарном заседании не согласился с такой оценкой, отметив, что статистика кредитования не подтверждает версию о «переохлаждении».