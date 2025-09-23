Решетников: экономика продолжит расти более скромными темпами

12 сентября Банк России снизил ключевую ставку с 18 до 17%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она оставалась на уровне 21%. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в 2025 г. инфляция в России заметно снизилась, однако нужно осторожно принимать решения по ставке, чтобы закрепить нужный дезинфляционный эффект.