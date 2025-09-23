Решетников: экономика продолжит расти более скромными темпами
Российская экономика продолжит расти более скромными темпами, чем последние два года. Об этом заявил министр экономического развития Максим Решетников на заседании комитета Совета Федерации по экономической политике.
«Это управляемая мягкая посадка для снижения инфляционного давления и для выхода на сбалансированные и устойчивые темпы роста», – подчеркнул Решетников.
По его словам, замедление инфляции открывает пространство для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики (ДКП). В долгосрочном периоде это крайне важно для экономического роста.
В апреле «Ведомости» писали, что Минэкономразвития сохранило прогноз по росту ВВП России в 2025 г. на уровне 2,5%, несмотря на жесткую денежно-кредитную политику и снижение цен на нефть. Представитель ведомства отметил, что прогноз носит умеренно консервативный характер, он не слишком оптимистичен и не слишком пессимистичен.
12 сентября Банк России снизил ключевую ставку с 18 до 17%. Это третье снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. она оставалась на уровне 21%. Председатель регулятора Эльвира Набиуллина заявила, что в 2025 г. инфляция в России заметно снизилась, однако нужно осторожно принимать решения по ставке, чтобы закрепить нужный дезинфляционный эффект.