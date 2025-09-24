Минэк ожидает паузу в росте инвестиций в основной капитал в 2026 году
Минэкономразвития РФ ожидает паузу в росте инвестиций в основной капитал в 2026 г. на фоне высокой базы прошлых лет. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на правительственном часе в Совете Федерации.
«По следующему году мы планируем паузу в росте инвестиций. Но напомню, что у нас очень высокая база предыдущих лет – за последние четыре года накопленный рост реальных инвестиций составил 36%», – сказал он (цитата по «Финмаркету»).
Инвестиции по итогам первого полугодия выросли более чем на 4,3%, но темпы роста сейчас снижаются, уточнил министр.
Сейчас экономика России находится в стадии планового охлаждения, отметил министр: «Высокие процентные ставки приводят к замедлению инфляции и одновременно снижают темпы роста экономики».
По его словам, это дает пространство для смягчения денежно-кредитной политики и выхода на устойчивые и сбалансированные темпы роста в следующие годы. Министр отметил, что основным драйвером роста экономики останется внутренний спрос, а его основа – рост реальных доходов и зарплат. Решетников указал, что поддержку спросу окажет постепенное снижение нормы сбережений по мере нормализации ДКП.
Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в тот же день, что не стоит путать состояние рецессии с замедлением экономики, которое сейчас наблюдается в России. Она подчеркнула, что даже понятие «техническая рецессия» к экономике страны применить нельзя, так как оно означает ее снижение два квартала подряд. По словам Набиуллиной, в России продолжается экономический рост, однако его темпы сейчас более умеренные.