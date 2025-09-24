Газета
Минэк ожидает паузу в росте инвестиций в основной капитал в 2026 году

Ведомости

Минэкономразвития РФ ожидает паузу в росте инвестиций в основной капитал в 2026 г. на фоне высокой базы прошлых лет. Об этом заявил глава ведомства Максим Решетников на правительственном часе в Совете Федерации.

«По следующему году мы планируем паузу в росте инвестиций. Но напомню, что у нас очень высокая база предыдущих лет – за последние четыре года накопленный рост реальных инвестиций составил 36%», – сказал он (цитата по «Финмаркету»).

Инвестиции по итогам первого полугодия выросли более чем на 4,3%, но темпы роста сейчас снижаются, уточнил министр.

Сейчас экономика России находится в стадии планового охлаждения, отметил министр: «Высокие процентные ставки приводят к замедлению инфляции и одновременно снижают темпы роста экономики».

По его словам, это дает пространство для смягчения денежно-кредитной политики и выхода на устойчивые и сбалансированные темпы роста в следующие годы. Министр отметил, что основным драйвером роста экономики останется внутренний спрос, а его основа – рост реальных доходов и зарплат. Решетников указал, что поддержку спросу окажет постепенное снижение нормы сбережений по мере нормализации ДКП.

19 июня Решетников на ПМЭФе говорил, что экономика страны находится на грани рецессии, при этом «по цифрам» наблюдается охлаждение. Президент РФ Владимир Путин 18 сентября заверил, что российская экономика еще не близка к рецессии.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина заявила в тот же день, что не стоит путать состояние рецессии с замедлением экономики, которое сейчас наблюдается в России. Она подчеркнула, что даже понятие «техническая рецессия» к экономике страны применить нельзя, так как оно означает ее снижение два квартала подряд. По словам Набиуллиной, в России продолжается экономический рост, однако его темпы сейчас более умеренные.

