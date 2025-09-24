Решетников: сохранение налогового режима для самозанятых принципиально

Налоговый режим для самозанятых заработал по всей территории России в качестве эксперимента с 2019 г. и на текущих условиях будет существовать до конца 2028 г. Переход на него осуществляется добровольно. Самозанятые платят налог с доходов по льготной ставке – 4% при работе с физлицами или 6% при работе с юрлицами или ИП. При этом закон предусматривает максимальный лимит дохода для сохранения права на налог на профдоход (НПД) – 2,4 млн руб. в год. О том, что налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 г., заявляли в Минфине РФ в мае 2024 г.