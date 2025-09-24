Решетников: сохранение налогового режима для самозанятых принципиально
Сохранение налогового режима для самозанятых до 2028 г. является принципиальной позицией правительства. Об этом заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.
«До 2028 г. никаких изменений в режиме работы самозанятых не планируется, это принципиальная позиция правительства», – сказал он на правительственном часе в Совете Федерации (цитата по ТАСС).
Решетников отметил, что это не отменяет ответственность для работодателей, пытающихся задействовать вот эту «мимикрию трудовых отношений», нанимая самозанятых.
Налоговый режим для самозанятых заработал по всей территории России в качестве эксперимента с 2019 г. и на текущих условиях будет существовать до конца 2028 г. Переход на него осуществляется добровольно. Самозанятые платят налог с доходов по льготной ставке – 4% при работе с физлицами или 6% при работе с юрлицами или ИП. При этом закон предусматривает максимальный лимит дохода для сохранения права на налог на профдоход (НПД) – 2,4 млн руб. в год. О том, что налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 г., заявляли в Минфине РФ в мае 2024 г.
«Ведомости со ссылкой на данные ФНС писали, что количество зарегистрированных в России самозанятых по итогам 2024 г. превысило 12 млн человек. За время действия этого института доходы плательщиков НПД превысили 5,2 трлн руб., а начисленные налоги – 219 млрд руб.
Самые популярные виды деятельности – строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир. 40% от общего числа плательщиков НПД – женщины, а 60% – мужчины.