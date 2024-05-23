Минфин: налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 года
Налоговый режим для самозанятых в РФ, как и планировалось, останется неизменным до 2028 г. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства.
«Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем. Поэтому все те предложения, которые сейчас были до этого озвучены, будут реализоваться», – заявил Силуанов, отвечая на вопрос председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможных изменениях режима для самозанятых.
Власти начали обсуждение концепции изменений налоговой системы 20 мая. Первая дискуссия состоялась на площадке экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.
1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию. Госдума совместно с кабмином должны внести изменения в законодательство, предусматривающие «справедливое распределение налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков». Также нужно не допустить уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей.
18 марта на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента, глава государства подчеркнул, что к изменению налогообложения власти должны подходить аккуратно. По его мнению, необходимо создать такую систему, которая будет стабильна минимум до 2030 г. Путин отметил, что вопрос изменения системы породит серьезные дискуссии в парламенте, и добавил, что ожидает от правительства соответствующих решений.