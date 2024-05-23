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Минфин: налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 года

Ведомости

Налоговый режим для самозанятых в РФ, как и планировалось, останется неизменным до 2028 г. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов на парламентских слушаниях о совершенствовании налогового законодательства.

«Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем. Поэтому все те предложения, которые сейчас были до этого озвучены, будут реализоваться», – заявил Силуанов, отвечая на вопрос председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможных изменениях режима для самозанятых.

Власти начали обсуждение концепции изменений налоговой системы 20 мая. Первая дискуссия состоялась на площадке экспертного совета комитета Госдумы по бюджету и налогам.

1 апреля президент РФ Владимир Путин утвердил поручения по итогам послания Федеральному собранию. Госдума совместно с кабмином должны внести изменения в законодательство, предусматривающие «справедливое распределение налоговой нагрузки с учетом размеров доходов налогоплательщиков». Также нужно не допустить уклонения от уплаты налогов или занижения налоговых платежей.

18 марта на встрече с кандидатами, участвовавшими в выборах президента, глава государства подчеркнул, что к изменению налогообложения власти должны подходить аккуратно. По его мнению, необходимо создать такую систему, которая будет стабильна минимум до 2030 г. Путин отметил, что вопрос изменения системы породит серьезные дискуссии в парламенте, и добавил, что ожидает от правительства соответствующих решений.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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