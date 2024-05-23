Минфин: налоговый режим для самозанятых не изменится до 2028 года

«Так и будет, в наших планах тоже, как и договаривались, 10 лет режим этот не меняем. Поэтому все те предложения, которые сейчас были до этого озвучены, будут реализоваться», – заявил Силуанов, отвечая на вопрос председателя Госдумы Вячеслава Володина о возможных изменениях режима для самозанятых.