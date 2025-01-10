Росстат разъяснил механизм сбора статданных о самозанятых

По данным ФНС, количество зарегистрированных в России самозанятых по итогам 2024 г. превысило 12 млн человек. За время действия этого института доходы плательщиков НПД превысили 5,2 трлн руб., а начисленные налоги – 219 млрд руб. Самые популярные виды деятельности – строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир, следует из данных ФНС. 40% от общего числа плательщиков НПД – женщины, а 60% – мужчины. Специальный налоговый режим для самозанятых заработал по всей территории России в качестве эксперимента с 2019 г. и на текущих условиях будет существовать до конца 2028 г. Переход на него осуществляется добровольно. Самозанятые платят налог с доходов по льготной ставке – 4% при работе с физлицами или 6% при работе с юрлицами или ИП. При этом закон предусматривает максимальный лимит дохода для сохранения права на НПД – 2,4 млн руб. в год.