Росстат разъяснил механизм сбора статданных о самозанятых

Росстат разъяснил механизм сбора статданных о самозанятыхВступившие в силу с января правила не коснутся самих плательщиков НПД
Самозанятым с 2025 г. не нужно сдавать статистическую отчетность, несмотря на вступившие в силу поправки, согласно которым плательщики налога на профдоход (НПД) вошли в число респондентов, представляющих первичные статистические данные в Росстат. Об этом «Ведомостям» сообщил представитель ведомства.
Росстат руководствуется принципом рационального выбора источников информации, поэтому все необходимые данные будут поступать в ведомство на основе уже существующей отчетности из «административных источников» (например, ФНС), указано в документе. При этом если в перспективе ведомству будут необходимы дополнительные данные, то собрать их можно будет «в рамках больших обследований Росстата», сообщил представитель ведомства. «Например, по итогам Всероссийской переписи населения можно получить социально-демографические характеристики лиц, указавших, что они являются самозанятыми», – пояснил он.
Несмотря на то что самозанятым не придется предоставлять статистическую отчетность, за индивидуальными предпринимателями такая обязанность сохраняется, подчеркивают в ведомстве.
Использование административных источников – это современный международный подход, который позволяет минимизировать нагрузку на респондентов, отмечает член Общественного совета при Росстате, гендиректор АО «Первая группа» Алексей Порошин. Росстат активно сотрудничает с ФНС, что делает процесс сбора статистической информации для самозанятых «незаметным и необременительным», добавляет он.
Поправки в федеральный закон «Об официальном статистическом учете и системе госстатистики в РФ», включающие самозанятых в перечень респондентов, которые представляют первичные статданные, были приняты в конце июля 2024 г. и вступили в силу с 1 января. С конца года в Росстат поступало много вопросов от плательщиков НПД, обеспокоенных тем, что в законе не закреплены порядок и форма отправки таких данных, рассказал «Ведомостям» источник в ведомстве.
По данным ФНС, количество зарегистрированных в России самозанятых по итогам 2024 г. превысило 12 млн человек. За время действия этого института доходы плательщиков НПД превысили 5,2 трлн руб., а начисленные налоги – 219 млрд руб. Самые популярные виды деятельности – строительство, перевозка пассажиров, маркетинг и реклама, создание продукции собственного производства и сдача в аренду квартир, следует из данных ФНС. 40% от общего числа плательщиков НПД – женщины, а 60% – мужчины. Специальный налоговый режим для самозанятых заработал по всей территории России в качестве эксперимента с 2019 г. и на текущих условиях будет существовать до конца 2028 г. Переход на него осуществляется добровольно. Самозанятые платят налог с доходов по льготной ставке – 4% при работе с физлицами или 6% при работе с юрлицами или ИП. При этом закон предусматривает максимальный лимит дохода для сохранения права на НПД – 2,4 млн руб. в год.
С конца 2023 г. налоговые органы усилили контроль за трудоустройством штатных работников под видом самозанятых для снижения налогов, писали «Ведомости» 13 февраля. Инспекции стали значительно чаще направлять работодателям уведомления с требованием разъяснить характер сотрудничества с плательщиками налога на профессиональный доход (НПД). Институт самозанятости несет много рисков, в том числе риск ухода бизнеса от налогов, отмечал ранее министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью «Ведомостям».