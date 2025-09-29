Бюджет получит меньше 800 млрд рублей от дивидендов в 2025 году

24 сентября правительство одобрило проект федерального бюджета на 2026 г. и на плановый период 2027 и 2028 гг. Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что дефицит федерального бюджета в 2026 г. планируется в 1,6% ВВП. В 2027 и 2028 гг. прогнозируется снижение дефицита до 1,2% и 1,3% соответственно. Поступление доходов ожидается в размере 40,3 трлн руб. в 2026 г., 42,9 трлн руб. в 2027 г. и 45 трлн руб. в 2028 г. Расходы федерального бюджета в 2026 г. составят 44,1 трлн руб., в 2027 г. – 46 трлн руб., в 2028 г. – 49,4 трлн руб.