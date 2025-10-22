Макаров: нефтегазовые санкции больше не вредят российской экономике

4 октября «Ведомости» писали, что Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета в сентябре 2025 г. сократились в годовом выражении на 24,5% и составили 582,5 млрд руб. против 771,9 млрд руб. в сентябре 2024 г. При этом по сравнению с августом показатель вырос на 15,3% (582,5 млрд руб. против 505 млрд руб.). За 9 месяцев с начала года НГД уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,6%, с 8,327 трлн руб. до 6,609 трлн руб.