Макаров: нефтегазовые санкции больше не вредят российской экономике

Ведомости

Санкции, направленные на нефтегазовый сектор РФ, больше не вредят экономике, поскольку основные доходы в российский бюджет больше не зависят от нефтегазовых поступлений. Об этом заявил председатель комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров в ходе пленарного заседания нижней палаты. 

«Россия сошла с нефтяной иглы», – констатировал он. 

Кроме того, по данным Макарова, доходы РФ растут вне зависимости от введенных санкций. Тем не менее, он подчеркнул, что Москва должна быть готова «к любому развитию событий». 

Нефтегазовые доходы бюджета уменьшились почти на четверть в сентябре

Экономика / Макроэкономика и бюджет

Министр энергетики США Крис Райт говорил в сентябре, что Вашингтон хочет свести к нулю поставки российского газа в Европу и обеспечить союзников американскими энергоресурсами. До этого Райт заявлял, что европейские страны должны отказаться от покупки российских нефти и газа, если хотят ужесточения американских санкций против России.

4 октября «Ведомости» писали, что Нефтегазовые доходы (НГД) российского бюджета в сентябре 2025 г. сократились в годовом выражении на 24,5% и составили 582,5 млрд руб. против 771,9 млрд руб. в сентябре 2024 г. При этом по сравнению с августом показатель вырос на 15,3% (582,5 млрд руб. против 505 млрд руб.). За 9 месяцев с начала года НГД уменьшились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 20,6%, с 8,327 трлн руб. до 6,609 трлн руб.

