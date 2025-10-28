Набиуллина предупредила об угрозе экономике от резкого роста спроса

24 октября Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. по июнь 2025 г. она оставалась на уровне 21%. Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что регулятор повысил диапазон ставки на следующий год до 13–15%.