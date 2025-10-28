Газета
Набиуллина предупредила об угрозе экономике от резкого роста спроса

Ведомости

Резкое снижение ключевой ставки ЦБ может привести к росту спроса. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина в Госдуме.

Преждевременное смягчение денежно-кредитной политики может привести к тому, что совокупный спрос «рванет вперед снова», до того как производственные возможности успеют его догнать. При таком развитии событий ставку вновь придется повышать.

28 октября Набиуллина объявила, что экономика России идет по сценарию управляемого выхода из перегрева спроса, а производственный потенциал, напротив, расширяется и постепенно нагоняет спрос. 

«По сценарию выхода из перегрева». Главные заявления Набиуллиной в Госдуме

Финансы / Банки

24 октября Банк России понизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов (б. п.) до 16,5% годовых. Это четвертое снижение ключевой ставки подряд после того, как с октября 2024 г. по июнь 2025 г. она оставалась на уровне 21%. Набиуллина на пресс-конференции сообщила, что регулятор повысил диапазон ставки на следующий год до 13–15%. 

Опрошенные «Ведомостями» эксперты прогнозируют ключевую ставку от 16 до 16,5% на конец 2025 г. Руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая заявила, что прогноз по ставке на остаток года предполагает возможность как ее сохранения, так и снижения до 16%. По ее словам, риторика заявления и макропрогноз выглядят достаточно жестко.

