КНР приостановит действие экспортного контроля для 15 компаний из США
В соответствии с договоренностями с американской стороной КНР с 10 ноября приостановит действие мер экспортного контроля товаров двойного назначения в отношении 15 компаний США. Кроме того, для 16 американских фирм ограничение продлится в течение года. Об этом сообщило министерство коммерции КНР, передает «РИА Новости».
В сообщении ведомства отмечается, что в случае необходимости экспорта компаниям необходимо подать заявление в министерство. В случае соответствия требованиям минкоммерции Китая выдаст соответствующее разрешение.
26 октября высокопоставленные представители экономических ведомств Китая и США согласовали рамки торгового соглашения. По данным китайской стороны, США и КНР достигли «предварительного консенсуса», далее пройдут соответствующие внутренние процедуры согласования.
После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином 30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что понижает тарифы в отношении КНР, введенные из-за ситуации с фентанилом, вдвое, с 20 до 10%. КНР, в свою очередь, приостановил действие тарифов, которые были введены в качестве ответной меры в отношении импорта американских сельскохозяйственных товаров.