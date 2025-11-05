КНР приостановит действие экспортного контроля для 15 компаний из США

После переговоров с китайским лидером Си Цзиньпином 30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что понижает тарифы в отношении КНР, введенные из-за ситуации с фентанилом, вдвое, с 20 до 10%. КНР, в свою очередь, приостановил действие тарифов, которые были введены в качестве ответной меры в отношении импорта американских сельскохозяйственных товаров.