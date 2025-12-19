Набиуллина предупредила о временном ускорении инфляции в начале 2026 года

Глава регулятора подчеркнула, что повышение НДС затрагивает широкий круг товаров и услуг и способно повлиять на инфляционные ожидания. По ее словам, в ноябре и декабре они уже выросли как у населения, так и у бизнеса, причем у компаний этот рост оказался более выраженным.