Набиуллина предупредила о временном ускорении инфляции в начале 2026 года

Ведомости

В начале 2026 г. в России ожидается временное ускорение инфляции, связанное с повышением НДС. Об этом заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, часть компаний начала учитывать предстоящее повышение налога в ценах уже в декабре, однако основной эффект проявится позднее.

«В то же время некоторые предприятия, напротив, в конце года стремятся быстрее распродать имеющиеся запасы в преддверии повышения НДС, предлагая покупателям привлекательные ценовые условия, что может оказывать временный дезинфляционный эффект», – пояснила глава ЦБ.

Набиуллина: объем инвестиций находится на максимумах

Инвестиции

Набиуллина также отметила, что в январе дополнительным фактором роста цен станет индексация тарифов на жилищно-коммунальные и другие регулируемые услуги. С учетом уточнения параметров индексаций влияние разовых факторов на инфляцию в 2026 г. может оказаться выше, чем ЦБ оценивал в октябре.

Глава регулятора подчеркнула, что повышение НДС затрагивает широкий круг товаров и услуг и способно повлиять на инфляционные ожидания. По ее словам, в ноябре и декабре они уже выросли как у населения, так и у бизнеса, причем у компаний этот рост оказался более выраженным.

Рост инфляционных ожиданий, по словам Набиуллиной, имеет практическое значение, поскольку он влияет не только на потребительское поведение, но и на финансовые решения.

19 декабря совет директоров Банка России на заседании принял решение снизить ключевую ставку на 50 базисных пунктов – до 16% годовых. Это стало уже пятым по счету снижением ставки подряд.

