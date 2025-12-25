Мантуров: власти работают над тем, чтобы граждане не почувствовали техсбора
Власти будут работать над тем, чтобы потребитель не почувствовал значительного влияния от введения технологического сбора. Об этом заявил первый вице-премьер России Денис Мантуров в интервью «Ведомостям».
По его словам, усредненная ставка была изначально сформирована так, чтобы не оказать большую нагрузку на производителей и импортеров продукции. При этом важно и формировать источники для финансирования развития отраслей промышленности, в том числе микроэлектроники и электронного машиностроения.
«Без собственного электронного машиностроения ни одна уважающая себя страна не может называть себя суверенным государством», – подчеркнул Мантуров.
20 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о технологическом сборе за ввоз или производство продукции с электронной компонентной базой. Согласно документу, с 1 сентября 2026 г. сбор должны будут уплачивать юридические лица и ИП, которые занимаются ввозом или производством указанной продукции и ее компонентов.
Перечень промышленной продукции и ее компонентов, которые подпадают под техсбор, установит правительство. Максимальный размер сбора не превысит 5000 руб. за компонент или единицу продукции. По мнению Минпромторга, сами тарифы технологического сбора могут составить 750 руб. за смартфон и 1500 руб. за ноутбук.