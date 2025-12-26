ВТБ ждет от ЦБ осторожности при снижении ставки из-за повышения НДС
Центральный банк России будет действовать осторожно в смягчении денежно-кредитной политики (ДКП) в начале 2026 г. в связи с потенциальным влиянием повышения НДС на цены. Такое мнение выразил первый заместитель председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.
«В принципе месячные всплески активности в кредитах будут закреплять, по моему мнению, в особенности в I квартале 2026 г., когда фактор НДС будет полностью проявлен, осторожность в дальнейших действиях ЦБ по смягчению ДКП», – подчеркнул Пьянов.
По его словам, в декабре сложилась уникальная ситуация в преддверии совета директоров Центробанка по ключевой ставке, когда недельные принты инфляции, несмотря на месяц перед повышением НДС, демонстрировали низкие принты инфляции в 0,04-0,05%. Первый зампредседателя правления указал, что создается впечатление, что повышения НДС нет. После этого недельная инфляция вернулась к стандартным 0,2%.
28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% в 2026 г. Льготная ставка в 10% сохранится для всех социально значимых товаров. В документе утверждается поэтапный переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В 2026 г. он снизится с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. Закон вступит в силу с 1 января 2026 г.
19 декабря совет директоров Центробанка снизил ключевую ставку на 50 базисных пунктов до 16% годовых. Это пятое снижение ставки подряд. Такого решения ожидали 17 из 23 экономистов и представителей бизнеса, опрошенных «Ведомостями».