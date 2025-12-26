ВТБ ждет от ЦБ осторожности при снижении ставки из-за повышения НДС

28 ноября президент России Владимир Путин подписал закон о повышении НДС до 22% в 2026 г. Льготная ставка в 10% сохранится для всех социально значимых товаров. В документе утверждается поэтапный переход к сниженному порогу годовой выручки для уплаты НДС. В 2026 г. он снизится с 60 млн до 20 млн руб., в 2027 г. – до 15 млн, в 2028 г. – до 10 млн руб. Закон вступит в силу с 1 января 2026 г.