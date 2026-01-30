Генпрокуратура потребовала отозвать иск к РФ за «царские долги»
Ведомство подчеркнуло, что американский суд не имеет права рассматривать это дело. Иск, в свою очередь, является необоснованным, поскольку Россия обладает «юрисдикционным иммунитетом как суверенное государство».
16 января американский фонд Noble Capital подал иск к России на $225,8 млрд, заявив требования по облигациям, выпущенным Российской империей более 100 лет назад. В документе утверждается, что «РФ, нарушая доктрину преемственности государства, отказалась и продолжает отказываться от исполнения определенных суверенных долговых обязательств», принятых ее предшественником. Ответчиками по делу указаны Россия, Минфин РФ, Банк России и Фонд национального благосостояния.
В международной юридической фирме Marks & Sokolov сообщили, что российская сторона потребовала отозвать иск по долгам до 30 января. В противном случае Москва намерена подать ходатайство об оставлении иска без рассмотрения, ссылаясь на закон США «об иммунитете иностранных государств».
21 января замглавы российского Минфина Владимир Колычев заявил, что ведомство не считает, что Россия должна выплачивать «царские долги». Он отметил, что если начнется судебный процесс, то Россия будет участвовать. Представителем ответчика в таком случае выступит Генеральная прокуратура.