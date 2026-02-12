В SberCIB увидели шанс сократить дефицит на 1,2 трлн рублей за счет металлургов
Повышение ставки налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) при производстве золота и цветных металлов могло бы привести к сокращению на 1,2 трлн руб. дефицита бюджета (а он прогнозируется на уровне до 7,3 трлн руб.). Об этом говорится в обзоре аналитиков SberCIB, который изучили «Ведомости. Аналитика».
По мнению экспертов, в условиях падения нефтегазовых доходов и возможного увеличения расходной части бюджета вероятен маневр в налоговой политике в тех отраслях, которые получили большие доходы. Эксперты выделяют металлургию, а именно производителей золота и цветных металлов, поскольку цены на них на мировых рынках значительно выросли за последнее время.
Текущая рублевая стоимость золота более чем на треть выше уровня 2025 г., более чем на 70% выше уровня 2024 г. и более чем в два раза – уровня 2023 г. Цена на медь на четверть выше уровня прошлого года, более чем на 20% выше уровня 2024 г. и более чем на 40% – уровня 2023 г. Стоимость платины более чем на 60% выше уровня предыдущего года и в два раза – уровней 2024 и 2023 гг. По оценкам экспертов SberCIB, только повышение ставки НДПИ при производстве золота могло бы сократить бюджетный дефицит на 1 трлн руб.
Аналитики ожидают сильных финансовых показателей «Полюса» (производитель золота) и «Норникеля» (производитель меди, платины, палладия и никеля). На фоне динамичного роста сырьевых котировок SberCIB повысил прогноз средних цен на драгметаллы в 2026 г. на 15–25%, на цветные металлы – на 10–15%. Долгосрочные прогнозы были увеличены на 10–15%.
Повышение ставки НДПИ не оказало бы катастрофического влияния на рентабельность «Полюса», считают эксперты. Согласно обзору, его рентабельность по EBITDA упала бы с текущих 73% до 50%, что все еще кратно выше уровней других отраслей (к примеру, в черной металлургии у «Северстали» значение показателя около 20%). Отмечается, что уровень налоговой нагрузки в российской золотодобыче ниже, чем в некоторых других странах (например, в Узбекистане), и на этом фоне сохраняются налоговые преференции сверхприбыльным золотодобывающим проектам («Сухой Лог», «Полюс»).
В 2025 г. чистая прибыль «Норникеля» увеличилась на 36% до $2,5 млрд, рентабельность по EBITDA составила 41%. Текущие цены на металлы находятся на еще более высоком уровне, чем в 2025 г. Аналитики SberCIB указали, что увеличение в три раза ставки НДПИ на металлы, производимые компанией, может позволить сократить дефицит бюджета еще на 200 млрд руб. И эта мера не оставила бы ее без высокой рентабельности: снижение маржи по EBITDA прогнозируется до 33%.
Недостающие доходы бюджета целесообразно компенсировать в первую очередь за счет перераспределения налоговой нагрузки, считает доцент Финансового университета при правительстве РФ Валерий Андрианов. Нефтегазовый сектор не может оставаться главной «дойной коровой бюджета», поскольку возможности увеличения налогов на него полностью исчерпаны, говорит эксперт.