В SberCIB увидели шанс сократить дефицит на 1,2 трлн рублей за счет металлургов

Текущая рублевая стоимость золота более чем на треть выше уровня 2025 г., более чем на 70% выше уровня 2024 г. и более чем в два раза – уровня 2023 г. Цена на медь на четверть выше уровня прошлого года, более чем на 20% выше уровня 2024 г. и более чем на 40% – уровня 2023 г. Стоимость платины более чем на 60% выше уровня предыдущего года и в два раза – уровней 2024 и 2023 гг. По оценкам экспертов SberCIB, только повышение ставки НДПИ при производстве золота могло бы сократить бюджетный дефицит на 1 трлн руб.