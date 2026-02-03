Акции производителей драгметаллов подорожали вслед за золотом
Акции российских золотодобытчиков перешли к росту на фоне увеличения стоимости золота и серебра на мировом рынке. Котировки полиметаллического холдинга «Селигдар» на Московской бирже увеличились на 5,42% и достигли 60,5 руб. за акцию по состоянию на 11:40 мск.
3 февраля цена на апрельский фьючерс на золото на товарной бирже Comex выросла на 5,35% до $4901,3 за тройскую унцию. Фьючерс на серебро с поставкой в марте подорожал на 10% и достиг $84,73 за унцию.
Днем ранее стоимость золота продемонстрировала падение на 3,1% и составила $4598,2 за унцию. Тогда же серебро подешевело на 3,41% и достигло $75,86 за унцию.
По данным Bloomberg, волатильность цены на золото поднялась выше волатильности биткойна. В последние 30 дней она превысила 44%. Это максимум с кризиса 2008 г. Криптовалюта показала около 39% волатильности. Это необычно, поскольку драгметалл обычно рассматривается как более устойчивое средство сбережения, чем криптовалюты.