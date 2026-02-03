Акции производителей драгметаллов подорожали вслед за золотом

По данным Bloomberg, волатильность цены на золото поднялась выше волатильности биткойна. В последние 30 дней она превысила 44%. Это максимум с кризиса 2008 г. Криптовалюта показала около 39% волатильности. Это необычно, поскольку драгметалл обычно рассматривается как более устойчивое средство сбережения, чем криптовалюты.