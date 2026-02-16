Банк России оценит влияние маркетплейсов на инфляцию

Комитет Государственной думы по промышленности и торговле 16 февраля поддержал предложение ввести НДС на импортную продукцию, которая продается с использованием цифровых платформ. Комитет также выступил за выравнивание условий торговли для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, разработку мер по продвижению отечественных товаров на цифровых платформах и установление преференций для поставщиков из России при начислении комиссий на них.