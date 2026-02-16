Банк России оценит влияние маркетплейсов на инфляцию
Банк России изучит, как маркетплейсы влияют на инфляцию в России. Об этом говорится в материалах регулятора «Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 гг.».
Сейчас, по мнению Банка России, маркетплейсы и онлайн-торговля в целом меняют поведение потребителей и производителей, а также влияют на гибкость ценообразования, трансмиссию ценовых шоков производителей.
В материале регулятора также отмечается, что развитие маркетплейсов меняет потребительское и финансовое поведение экономических агентов. Регулятор задается вопросом, способно ли это прямо или косвенно повлиять на инфляционные ожидания и, как следствие, на динамику инфляции.
Банк России планирует также исследовать формирование платформенной экономики, поскольку цифровая трансформация экономики и развитие финансовых технологий способны существенно изменить финансовый рынок, говорится в материале. По данным регулятора, цифровая трансформация сделала возможным появление цифровых платформ и новых бизнес-моделей, а также создала новые типы финансовых контрактов. В результате возникли предпосылки к дезинтермедиации и фрагментации на финансовом рынке, отмечает ЦБ.
29 января министр финансов Антон Силуанов сообщил о подготовке Минфином законопроекта о введении НДС для продукции, реализуемой через электронную торговлю, независимо от наличия беспошлинного порога. В сфере электронной коммерции также планируется установить унифицированную ставку ввозной таможенной пошлины. Она составит 5% от стоимости товаров, беспошлинный порог будет установлен на уровне 200 евро.
Комитет Государственной думы по промышленности и торговле 16 февраля поддержал предложение ввести НДС на импортную продукцию, которая продается с использованием цифровых платформ. Комитет также выступил за выравнивание условий торговли для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, разработку мер по продвижению отечественных товаров на цифровых платформах и установление преференций для поставщиков из России при начислении комиссий на них.