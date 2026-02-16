Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Экономика /

Банк России оценит влияние маркетплейсов на инфляцию

Ведомости

Банк России изучит, как маркетплейсы влияют на инфляцию в России. Об этом говорится в материалах регулятора «Направления экономических исследований в Банке России в 2026-2028 гг.».

Сейчас, по мнению Банка России, маркетплейсы и онлайн-торговля в целом меняют поведение потребителей и производителей, а также влияют на гибкость ценообразования, трансмиссию ценовых шоков производителей.

В материале регулятора также отмечается, что развитие маркетплейсов меняет потребительское и финансовое поведение экономических агентов. Регулятор задается вопросом, способно ли это прямо или косвенно повлиять на инфляционные ожидания и, как следствие, на динамику инфляции.

Мишустин призвал защищать интересы покупателей и поставщиков в цифровой торговле

Бизнес / Торговля и услуги

Банк России планирует также исследовать формирование платформенной экономики, поскольку цифровая трансформация экономики и развитие финансовых технологий способны существенно изменить финансовый рынок, говорится в материале. По данным регулятора, цифровая трансформация сделала возможным появление цифровых платформ и новых бизнес-моделей, а также создала новые типы финансовых контрактов. В результате возникли предпосылки к дезинтермедиации и фрагментации на финансовом рынке, отмечает ЦБ.

29 января министр финансов Антон Силуанов сообщил о подготовке Минфином законопроекта о введении НДС для продукции, реализуемой через электронную торговлю, независимо от наличия беспошлинного порога. В сфере электронной коммерции также планируется установить унифицированную ставку ввозной таможенной пошлины. Она составит 5% от стоимости товаров, беспошлинный порог будет установлен на уровне 200 евро.

Комитет Государственной думы по промышленности и торговле 16 февраля поддержал предложение ввести НДС на импортную продукцию, которая продается с использованием цифровых платформ. Комитет также выступил за выравнивание условий торговли для российских и иностранных продавцов на маркетплейсах, разработку мер по продвижению отечественных товаров на цифровых платформах и установление преференций для поставщиков из России при начислении комиссий на них.

Новости СМИ2
Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь